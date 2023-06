Vorreste pulire il parabrezza dello scooter e non sapete come fare? La plastica con cui è realizzato il parabrezza della moto non è resistente ai graffi come il vetro del parabrezza dell’auto e, di conseguenza, non può essere trattata allo stesso modo. Se lo si lascia graffiare, diventerà presto opaco, soprattutto quando si guida contro il sole o i fari in arrivo.

Vi sveliamo quindi come fare.

Come pulire il parabrezza dello scooter: soluzioni efficaci e veloci

Se volete far brillare il parabrezza della vostra moto, non usate la carta (perché graffierebbe solo la plastica) e non usate gli spruzzini dei distributori di benzina. Applicate acqua calda e un detergente delicato per piatti con un panno morbido per bagnare il parabrezza prima di pulirlo, ed evitate detergenti per vetri o prodotti chimici a base di petrolio.

L’azione solvente dell’alcol in questi prodotti può essere dannosa per alcuni parabrezza. Per rimuovere i graffi, utilizzate un altro panno morbido e pulito insieme a un composto per lucidatura di qualità; per la maggior parte degli schermi si consiglia la lucidatura a mano.

Come gestire gli insetti

Per evitare che gli insetti si attacchino al parabrezza, utilizzate un lucidante contenente cera (ma consultate le raccomandazioni del produttore dello schermo prima di applicarlo). Se si cerca semplicemente di rimuovere un insetto attaccato al parabrezza, questo si spalmerà se bagnato o si graffierà se si è seccato e indurito.

Il modo migliore per spostare la collezione di insetti dal parabrezza è quello di stendere per un paio di minuti un asciugamano pulito e molto bagnato sul lato del parabrezza che è stato colpito dall’insetto. Lasciate che l’acqua si bagni e ammorbidisca le carcasse degli insetti. Una volta che l’acqua le ha ammorbidite, gli insetti e i loro succhi possono essere eliminati facilmente, usando lo stesso asciugamano bagnato, senza graffiare la plastica.

Assicuratevi di non usare nessun tipo di carta assorbente, perché inciderebbe la plastica. Seguite il panno bagnato con un’applicazione del vostro detergente-lucidante preferito.

