La cura dell’auto è un aspetto fondamentale per mantenerla in ottime condizioni evitando che il passare del tempo possa portare a problematiche che poi sono difficili da risolvere. Solitamente ci si preoccupa maggiormente per l’esterno dell’auto tralasciando che un elemento importante come il motore venga considerato. In questo articolo vi spieghiamo come lavarlo efficacemente.

Lavaggio motore auto: come farlo

Il lavaggio del motore può essere effettuato in due modi ovvero: quello manuale e quello a vapore. Il primo è quello più conosciuto e si avvale del lavoro manuale di una persona che grazie a strumenti e prodotti specifici pulisce il motore riportandolo allo stato di fabbrica.

Il secondo è quello a vapore sfruttando il calore ed il vapore per pulire il vano. Questo metodo va utilizzato in particolare nei casi in cui il vano è molto sporco ed i punti principali sono difficili da raggiungere con le mani.

Per quello manuale vale la pena informarsi preventivamente sui prodotti da usare, sia a livello di strumenti che di spray ed è bene puntare su prodotti rinomati, costeranno sì di più ma alla fine la spesa verrà ripagata dalla bontà del risultato.

Quanto costa la procedura?

Il costo della procedura di lavaggio del motore varia a seconda del servizio che si vuole adottare. Se si punta su un servizio professionale si può spendere una cifra che va dai 50 ai 100 euro.

Se invece si opta per effettuare il lavoro in completa autonomia i costi si abbassano notevolmente, tra strumenti e prodotti si possono spendere tra i 20 ed i 50 euro.

Esistono anche servizi che effettuano lavaggi del motore a domicilio, prima di avventurarsi è bene verificare le recensioni di chi offre il servizio. Affidarsi a chi effettua un lavaggio sbagliato può portare a gravi danni, a volte anche irreparabili.