Se volete revisionare la scatola dello sterzo ma non sapete come fare, in questo articolo vi spiegheremo come fare. Lo sterzo è una parte incredibilmente importante della guida. Dovete essere sicuri di poter contare sul sistema di sterzo del vostro veicolo ogni volta che vi mettete al posto di guida.

Di seguito analizziamo che cos’è lo sterzo allentato e come è possibile verificarlo:

Come revisionare la scatola dello sterzo?

I sistemi di sterzo possono trovarsi in difficoltà di fronte alla rotazione eccessiva, comunemente chiamata “gioco libero”. Quando il volante subisce una rotazione eccessiva, si può avere la sensazione di non riuscire a controllare il veicolo. Lo sterzo dovrà essere costantemente corretto per mantenere il veicolo in linea retta.

È possibile che si senta un rumore di battito quando si colpiscono i dossi, che si noti un’oscillazione del volante quando si guida ad alta velocità e che il veicolo si muova da un lato all’altro.

Se ignorate uno di questi segnali, vi accorgerete che i vostri pneumatici si usureranno eccessivamente, diventerà molto difficile sterzare e potreste addirittura subire un distacco di parti, con conseguente grave incidente.

Test per verificare se lo sterzo è allentato

Se volete farvi un’idea del problema prima di recarvi da un meccanico, è una buona idea controllare la scatola dello sterzo.

Iniziate assicurandovi che il bordo della guarnizione del coperchio superiore sia sano e che i bulloni siano serrati.

Assicuratevi di non girare la vite di regolazione per errore. Per controllare la scatola dello sterzo, è necessario sollevare la parte anteriore dell’auto, mantenendo il peso sulle ruote, e poi mettersi sotto di essa mentre qualcun altro gira leggermente le ruote. Per farlo in modo sicuro, si può salire su una serie di rampe, ma queste devono essere appoggiate su una superficie piana, direttamente sotto le ruote.

Azionare saldamente il freno a mano e assicurarsi che l'auto sia in marcia. Controllare che la scatola dello sterzo non presenti perdite o usura. Un basso livello di olio nella scatola è generalmente segno di una perdita.

Se si sospettano perdite o danni alla scatola dello sterzo, tra cui crepe e altri segni di usura, è necessario rivolgersi a un meccanico che possa sostituire la scatola. Se si sospetta che la scatola dello sterzo sia rigida, è consigliabile rivolgersi a un’officina, dove un meccanico sarà in grado di regolarla.

Potete anche verificare voi stessi la presenza di gioco ruotando il volante a vettura ferma. Non dovreste essere in grado di ruotarlo per più di 7 centimetri, misurati sul cerchione, prima che le ruote stradali inizino a girare.

