Se non sapete come staccare la batteria della moto, in questa guida troverete alcuni procedimenti semplici da seguire. Staccare la batteria può rivelarsi particolarmente utile in alcune situazioni, soprattutto quando l’auto o la moto restano ferme per lunghi periodi.

In altri casi, invece, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. In questa guida vi spiegheremo come fare.

Come staccare la batteria della moto: una pratica guida

Innanzitutto, dovrete individuare il punto in cui si trova la batteria. In alcuni casi potrebbe essere legata da una cinghia: liberatela, poi rimuovete eventuali carter di protezione.

Svitate le viti che tengono fissati i cavi, poi scollegate questi ultimi usando un cacciavite. Come per l’auto, è molto importante scollegare prima il cavo negativo e poi quello positivo.

Potrete riconoscerli dal colore, dato che il negativo è associato al nero e il positivo al rosso.

Ora potete estrarre la batteria. Se non doveste riuscirci, potrebbe essere tenuta ferma da qualche altro fermo.

Come inserire una nuova batteria

Una volta estratta la vecchia batteria, potete inserire la nuova nello stesso modo della precedente. Iniziate a montare le viti senza serrare e avvitate prima il cavo positivo e poi il negativo.

Ora potete stringere le viti e i dadi, ma prestate attenzione in quanto c’è tensione. Fatto ciò, accendete la moto e assicuratevi che sia tutto in perfette condizioni. Le componenti non devono scaldarsi e non deve fuoriuscire fumo.

Una volta che vi siete accertati di tutto ciò, potrete rimettere i carter di protezione e chiudere tutto.

Insomma, si tratta di procedimenti piuttosto semplici ma che richiedono di prestare attenzione. Il nostro consiglio è di indossare guanti di sicurezza, in modo da scongiurare eventuali rischi.

