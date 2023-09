La colla può restare sulle superfici vetrate di un’automobile a seguito della rimozione di un adesivo o perché si è usato il nastro adesivo per qualche riparazione, in ogni caso la traccia lasciata è fastidiosa per la maggior parte degli automobilisti oltre che antiestetica. Ecco quindi come è possibile rimuoverla.

Come togliere la colla dal vetro dell’auto

Il primo metodo vede l’utilizzo della benzina, versare su un panno pulito la giusta quantità di benzina in modo tale che le mani non vadano a diretto contatto con il carburante, se possibile utilizzare dei guanti (non in lattice) così da non far toccare direttamente l’epidermide con la benzina.

Strofinare il panno sulla zona interessata dalla colla, utilizza movimenti circolari, come quando la si sta lavando, la colla dovrebbe andare via in poco tempo.

Pulire la superfice dopo che è stata usata la benzina con acqua e sapone in modo tale che non vi siano tracce di carburante sui vetri e successivamente asciugare con un panno pulito.

Scaldare la colla per poterla rimuovere dai vetri

Il secondo metodo prevede innanzitutto la pulizia della superfice interessata con acqua e sapone.

Subito dopo scaldare grazie all’aiuto di un asciugacapelli l’area interessata dalla colla, il calore la rende malleabile rendendo più facile il suo staccarsi.

Infine pulire ogni traccia di colla rimasta con un solvente utilizzato per la resina d’albero. Questo è perfetto per far tornare la superfice vetrata in condizioni originali come se non fosse mai stata toccata.

In questo modo è possibile far tornare il vetro in condizioni ottimali e se fosse necessario ri-attaccare un nuovo sticker in futuro dato che il vetro non è intaccato da quello precedente.

Si tratta di una procedura davvero molto semplice ed alla portata di tutti, è uno degli interventi fai da te più facili da replicare.