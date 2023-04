Volete verniciare lo sterzo dell’auto ma non sapete come procedere? La verniciatura del volante può essere un progetto complesso, soprattutto se si tratta della prima volta. Volete fare le cose per bene e non commettere errori.

Per verniciare il volante sono sufficienti carta vetrata, un promotore di adesione e una bomboletta di vernice spray per vinile/plastica. Per verniciare il volante, seguite questi cinque semplici passaggi.

Come verniciare lo sterzo dell’auto: una pratica guida

Raccogliere i materiali

Presso la ferramenta locale, su Amazon o nel vostro garage, prendete i seguenti materiali:

Carta abrasiva di almeno 500

Promotore di adesione (AD) (applicatore a spugna o bomboletta spray)

Vernice spray per plastica/vinile ad asciugatura rapida

Rimuovere il volante

A seconda del modello della vostra auto, esistono diversi modi per rimuovere il volante dalla vostra auto, che potete consultare qui.

Prima di verniciare, è necessario smontare il volante. Controllare il manuale d’uso per verificare se l’auto è dotata o meno di airbag. In tal caso, il volante può essere rimosso dopo che la batteria dell’auto è stata scollegata per 30 minuti.

Quindi, scollegare il filo del clacson dal volante. In seguito, la rimozione delle parti diventa semplice.

Preparare l’area

Quando si è pronti per iniziare a verniciare l’area, è necessario utilizzare la carta vetrata con grana 500 per preparare lo spazio. Rimuovere tutte le crepe e lo sporco, rendendo la superficie del volante uniforme. In questo modo la vernice potrà rivestire uniformemente anche il volante.

Fate attenzione a non carteggiare troppo fino a perdere la forma del volante. Se il volante presenta crepe profonde, la schiuma epossidica può aiutare a riempire questi spazi. Basta riempirla seguendo le indicazioni della confezione e attendere che si asciughi.

Una volta asciutta, carteggiatela per adattarla alla superficie del volante. In questa fase è importante prendersi tutto il tempo necessario. Migliore è la preparazione, migliore sarà il risultato.

Applicare il primer

Quando il volante è pulito e levigato, è necessario aggiungere il promotore di adesione. Questo viene utilizzato per far aderire la vernice al volante. Senza di esso, la vernice scivolerà via. Il promotore di adesione crea un legame tra il volante e la vernice, in modo che il prodotto duri più a lungo.

Il promotore può essere utilizzato in due modi: a spugna o a spruzzo. Il promotore a spruzzo si usa in genere sui volanti in plastica/vinile, mentre le spugne si usano in genere sui volanti in pelle. Qualunque sia la vostra scelta, applicate abbondantemente il promotore e lasciatelo asciugare fino a quando non ci saranno più residui appiccicosi. Se necessario, è possibile applicare più strati.

Verniciatura del volante

Questa è la parte più semplice: scegliete la vernice spray per vinile/plastica e dipingete. Per proteggersi dai fumi, è bene farlo all’aperto.

Quando si dipinge il volante, assicurarsi di applicare la vernice in modo abbondante e uniforme per dare un aspetto uniforme. Al termine, lasciate asciugare fino a quando la vernice non si sarà indurita e non avrà più una pellicola appiccicosa. L’asciugatura completa può richiedere dalle 4 alle 24 ore. Se necessario, applicare altri strati.

Applicazione del trasparente

Avete finito di verniciare il volante e volete sapere se c’è qualcosa che può migliorarne l’aspetto. In alcuni casi è possibile applicare uno strato di vernice trasparente sul volante dopo che è completamente asciutto. Questo rende il volante più brillante e, secondo alcuni, fa durare la vernice più a lungo. Se si decide di fare questo passo in più, la vernice trasparente può richiedere altre 4 ore o più per asciugarsi.

