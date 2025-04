Audi ed il rapporto con la Cina, un rapporto che è stato sin dal suo debutto molto significativo sia in termini di vendite che di rapporti aziendali dato che è stato uno dei mercati che ha permesso una grande espansione della casa tedesca, espansione che sta andando a vacillare complice l’arrivo di produttori locali che realizzano prodotti di qualità a costi inferiori. Ecco quindi il motivo di far nascere AUDI.

LEGGI ANCHE: Volkswagen investe in Argentina per il nuovo pick-up Amarok

AUDI: elettrico solo per la Cina

AUDI rigorosamente tutto in maiuscolo è il nuovo sotto-brand della casa dei quattro anelli che rinfresca l’immagine dell’azienda ed abbraccia il futuro fatto sempre più di mezzi elettrificati.

I veicoli elettrici però devono avere un’architettura costruttiva e qui AUDI volendo puntare sulle aziende del territorio ha scelto di appoggiarsi a SAIC leader nel settore e capace di avere un portfolio di modelli davvero ampio. La piattaforma del nuovo veicolo, il cui nome è ad oggi sconosciuto, è la Advanced Digitalized Platform.

In programma almeno tre modelli, due oltre alla prima auto, arriveranno un suv ed una Sportback nei prossimi anni, oltre il primo che debutterà al salone di Shangai in programma dal 25 aprile al 2 maggio, con anteprima stampa il 23 aprile.

LEGGI ANCHE: La berlina cinese Yangwuang U7 ed il suo innovativo sistema Disus-Z

La versione definitiva della Concept E

Il primo modello che AUDI andrà a produrre per il mercato cinese sarà un’evoluzione definitiva della concept car E che ha presentato per mostrare il percorso progettuale.

L’auto sarà un incrocio tra una Sportback e una station wagon il cui obiettivo principale sarà offrire molta praticità. Sul fronte tecnologico vi sono, sul prototipo una miriade di schermi ed una pressoché totale assenza di comandi fisici.

Questo percorso è evidente nelle auto di nuova generazione anche se dei tasti fisici per i comandi classici ci starebbero perfettamente.

Sul fronte dell’autonomia il primo modello avrà un valore di 700 km nel ciclo CLTC ovvero quello cinese che vede sempre “il bicchiere mezzo pieno” rispetto al metro mondiale WLTP.

Le vetture di AUDI sono pensate per un pubblico giovane e ‘always on’ così da poter aspirare ad aumentare le vendite in un luogo dove i marchi locali sembrano leader incontrastabili, pronti a sconfinare nel resto del mondo, come peraltro stiamo già osservando.