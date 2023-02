Conviene fare l’impianto GPL sull’auto? Pro e contro

Conviene fare l’impianto GPL sull’auto? Partiamo dal principio. I dati sui prezzi dei carburanti mostrano che i prezzi della benzina e del diesel continuano a salire, con gli automobilisti che hanno sopportato i prezzi alla pompa più alti mai registrati.

Se a questo si aggiungono le crescenti pressioni del governo sui proprietari di auto diesel e l’ansia da autonomia delle auto elettriche, gli automobilisti potrebbero guardare altrove.

E che dire del GPL, l’alternativa apparentemente ideale che viene lasciata in disparte? Vediamo se si tratta di un’opzione valida o meno.

Conviene fare l’impianto GPL sull’auto?

Cos’è il GPL e come si produce?

Il GPL è l’acronimo di gas di petrolio liquefatto ed è un tipo di “gas liquido” che può essere utilizzato come carburante per diversi scopi, tra cui l’alimentazione delle automobili.

Chiamato anche gas butano e propano, o autogas negli ambienti automobilistici, è il sottoprodotto della lavorazione dei liquidi del gas naturale e della raffinazione del petrolio greggio.

Mentre tradizionalmente veniva deliberatamente bruciato e sprecato, oggi è riconosciuto come un combustibile versatile a basse emissioni di carbonio e utilizzato in modo produttivo.

Sebbene l’espressione “gas liquido” sembri una contraddizione in termini, in realtà descrive un gas limpido che si trasforma in liquido quando viene sottoposto a pressione o raffreddamento: è questa caratteristica che ne consente lo stoccaggio nei serbatoi di un veicolo.

La maggior parte delle auto a benzina può essere dotata di una conversione a GPL (Gas di Petrolio Liquido), che le trasforma in “auto a doppia alimentazione”, in grado di funzionare sia a GPL che a benzina.

Il vantaggio è evidente se si considerano i prezzi delle stazioni di servizio per i due carburanti: il carburante GPL costa in genere circa la metà della benzina.

Anche se è improbabile che le auto siano più efficienti in termini di consumi quando funzionano a GPL, si potrebbe comunque dimezzare presto la spesa per il carburante. Una volta ammortizzato il costo della conversione a GPL, il risparmio potrebbe essere significativo e più si guida, più si risparmia.

I pro

Più economico della benzina e del diesel

Emissioni di CO2 ridotte

Più silenzioso dei motori diesel

Evapora in caso di perdita, quindi il rischio è basso

I contro

Costoso da installare

Complicata – costi aggiuntivi in caso di guasto e per la manutenzione

Può essere difficile da trovare

