Crash test Euro NCAP: una stella per la Dacia Jogger

Ciò che cattura l’attenzione è il nuovo rating per la Dacia Jogger, in seguito al Crash test Euro NCAP. Qualche settimana dopo la Spring, è il turno della Jogger di ottenere solo una stella. Precisazione importante: per valutare il nuovo veicolo familiare della ditta rumena, l’organizzazione indipendente ha iniziato dal risultato della Sandero Stepway, che aveva due stelle nel 2021.

Euro NCAP dice che la Jogger è molto simile alla city car, con la stessa base tecnica e contenuto tecnologico. Alcuni test aggiuntivi sono stati appena fatti.

Crash test Euro NCAP: una sola stella per la Dacia Jogger

La Jogger ha lo stesso punteggio della Sandero per la protezione degli adulti, cioè il 70%. Per la protezione dei bambini, è del 69%, rispetto al 72% della Sandero. In effetti, il modello è principalmente appesantito dal resto, che dipende dagli aiuti alla guida.

Tuttavia, la Jogger si accontenta volontariamente dell’essenziale, in linea con il suo posizionamento di prezzo. Il punteggio per le attrezzature è solo del 39% e per la protezione dei pedoni/ciclisti del 41%.

Quando la Spring è stata premiata con una stella, il marchio ha spiegato che non gareggia per le stelle perché questo significa dotare i veicoli di attrezzature e tecnologie che i suoi clienti non vogliono pagare al momento.

Dacia ha ricordato che i suoi prodotti sono omologati e rispettano le normative europee. Date le vendite della Spring, si sospetta che il cliente Dacia abbia capito che questo non è un problema.

Le altre auto

Vedere il nuovo DS 4 con solo quattro stelle sembra più problematico. Per essere precisi, ci sono due valutazioni per la DS 4: quattro stelle con l’equipaggiamento di sicurezza standard, cinque con il pacchetto di sicurezza esteso. Con esso, la frenata d’emergenza funziona con un radar oltre alla telecamera, rendendola più efficace. Con entrambe le valutazioni, il punteggio per gli occupanti adulti è dell’85%, per i bambini è dell’86%. Buoni risultati.

Lo stesso vale per pedoni e ciclisti: 74%. Il cambiamento riguarda quindi l’equipaggiamento di sicurezza, con l’82% per la DS4 meglio equipaggiata, il 65% per la versione base. Questa è una singola differenza che toglie una stella. Ma i modelli meno lussuosi, come la Volkswagen Polo, non hanno fatto questo errore. Infine, anche la Honda HR-V ha ottenuto quattro stelle, che è il suo unico punteggio complessivo. Mentre ha ottenuto l’82% per gli adulti, era un po’ carente sul lato dei bambini, con solo il 75%, poiché le teste dei giovani sono a rischio negli impatti laterali.