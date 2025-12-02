Crescita Strabiliante delle Immatricolazioni di Veicoli Elettrici in Italia a Novembre 2025

Il panorama automobilistico italiano ha registrato a novembre un cambiamento significativo, con un incremento delle immatricolazioni di veicoli elettrici. Questo periodo ha visto la registrazione di circa 124.000 nuove auto, con una leggera flessione dello -0,06% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia, il vero protagonista è stato il settore delle auto elettriche, che ha raggiunto una quota di mercato del 12,16%, ben al di sopra del 5,26% dello stesso mese.

Le immatricolazioni di auto elettriche

Nel mese di novembre, sono state immatricolate 15.131 auto elettriche, un numero che segna un aumento straordinario rispetto ai 6.560 veicoli elettrici registrati nello stesso mese. Questo rappresenta un incremento del 130,7%, grazie anche agli incentivi governativi che hanno stimolato la domanda. Dall’inizio dell’anno, il numero totale di immatricolazioni di auto completamente elettriche (BEV) è salito a 82.218 unità, con un incremento del 40,11% rispetto all’anno precedente.

Un parco circolante in crescita

Entro la fine di novembre, il parco circolante di auto elettriche in Italia ha raggiunto un totale di 353.721 veicoli. Questo aumento non solo indica una maggiore penetrazione delle auto elettriche nel mercato, ma suggerisce anche un cambiamento nelle abitudini di mobilità degli italiani. Gli incentivi legati all’ISEE hanno giocato un ruolo cruciale in questo processo, rendendo l’acquisto di veicoli elettrici più accessibile per diverse fasce della popolazione.

Analisi del mercato automobilistico complessivo

Oltre all’ottima performance delle auto elettriche, il mercato automobilistico italiano ha mostrato segni di stagnazione, con una contrazione generale dello -0,16% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La distribuzione delle immatricolazioni per tipo di alimentazione evidenzia una stabilità per le auto a basse emissioni, mentre le categorie con emissioni superiori continuano a dominare il mercato. La categoria con emissioni tra 91-135 gCO2/km rappresenta il 65,1% delle immatricolazioni totali.

Le flotte aziendali e gli altri canali di vendita

Le immatricolazioni di auto elettriche nel mercato privato hanno registrato un totale di 12.294 unità a novembre. Il noleggio a lungo termine ha visto un incremento del 16,53%, mentre le auto immatricolate dai rivenditori hanno mostrato una diminuzione del 34,42% rispetto allo stesso mese. Le flotte aziendali hanno immatricolato 420 veicoli, una leggera flessione rispetto ai 553 veicoli dell’anno precedente.

Prospettive future e sfide da affrontare

Per sostenere questa crescita, è fondamentale che l’Italia continui a implementare misure di supporto per la mobilità elettrica. La revisione della fiscalità sulle flotte aziendali è un passo imprescindibile per facilitare l’adozione di veicoli elettrici da parte delle imprese. Inoltre, la crescente disponibilità di modelli elettrici sul mercato, unita a politiche di incentivazione, sta contribuendo a spingere la popolazione verso l’elettrico, superando la fase degli early adopters e avvicinando un pubblico sempre più ampio.

Infine, è cruciale fornire informazioni chiare e dettagliate su questa tecnologia. Iniziative come il progetto Facciamo Chiarezza di Motus-E, che offre risposte a domande frequenti riguardo le auto elettriche, possono svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la consapevolezza e l’accettazione di questa nuova mobilità.