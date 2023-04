Dovremo aspettare ancora qualche settimana prima di poter scoprire le specifiche tecniche del Tavascan, ma Cupra ci permette già di vederne l'aspetto in video.

La Cupra Tavascan si mostra in un video! Tutto procede bene per l’ex marchio sportivo di Seat: dopo essere diventata indipendente nel 2018, Cupra ha lanciato la sua prima compatta elettrica, la Born, che ha riscosso un successo di tutto rispetto, e si prepara a lanciare un secondo veicolo a zero emissioni, la Tavascan.

Si parla poi di una city car basata sul concept Urban Rebel e cugina della Volkswagen ID.2 nel 2025 e poi di un possibile arrivo sul mercato statunitense.

Cupra Tavascan: design ufficiale e caratteristiche aggiuntive

Una scheda tecnica già nota

Ma torniamo al Tavascan. Si tratta di un SUV coupé che è la variante iberica della Volkswagen ID.5 GTX e della Skoda Enyaq Coupé RS, con le quali condividerà la linea del tetto arretrata e le specifiche tecniche. Si basa sulla piattaforma MEB e avrà un motore per asse che svilupperà un totale di 299 CV e 460 Nm, consentendo un tempo di 0-100 km/h di circa 6,4 secondi.

Il tutto sarà alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità netta di 77 kWh, che potrà essere ricaricata a una potenza massima di 150 kW e consentirà un’autonomia WLTP di oltre 500 km. È molto probabile che il Tavascan venga ulteriormente sviluppato con gli altri motori disponibili per i mercati tedesco e ceco.

Una linea degna del concept 2019

Per quanto riguarda la linea, se ci riferiamo alla Born, la Cupra Tavascan assomiglierà fortemente al concept da cui deriva che è stato presentato nel 2019 e questa è una previsione confermata dal video qui sopra pubblicato dal marchio e che ci permette di vederla da più angolazioni.

Presente una firma luminosa specifica, un cofano nervato, la tradizionale linea del tetto fino a una barra luminosa posteriore a tutta larghezza evidenziata da uno spoiler.

Per vederla in dettaglio dovremo pazientare, perché la Cupra Tavascan sarà presentata ufficialmente alla fine di aprile.

LEGGI ANCHE: