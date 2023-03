In questo articolo vi parleremo del Dacia Jogger Hybrid 140. Probabilmente non era la sua vocazione, ma il Jogger rimarrà impresso nella storia di Dacia.

Si tratta infatti del primo modello ibrido del marchio rumeno e, si sarebbe anche tentati di dire, della prima Dacia elettrificata degna di questo nome, essendo la piccola Spring una tacca sotto gli standard del marchio.

Dacia Jogger Hybrid 140: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Prestazioni

Utilizzando il propulsore da 140 CV (1.6 atmosferico da 94 CV + motore elettrico da 49 CV) già presente sotto il cofano di diverse Renault, il Jogger offre un nuovo livello di comfort per Dacia. In primo luogo, in città, la batteria da 1,2 kWh di potenza consente all’auto di raggiungere i 50 km/h in modalità elettrica e si avvia in modo rapido e fluido.

In secondo luogo, su strada, l’accelerazione è più vivace rispetto al TCe 110. Questo è un punto eccellente quando si viaggia in compagnia. Questo è un punto eccellente quando si viaggia con bambini in panchina e un bagagliaio carico.

Un’auto facile da vivere

L’implementazione della motorizzazione ibrida non influisce sull’abitabilità a bordo del Jogger. Il risultato è che il rumeno conserva uno spiccato senso dell’ospitalità, che si tratti del sedile a panchina o anche del 6° e 7° posto, che non sono solo per i bambini di 5 anni.

Senza la terza fila di sedili, il bagagliaio è comunque enorme. Inoltre, la grande Dacia sa anche come prendersi cura dei suoi occupanti una volta in strada, con sospensioni concilianti. Infine, giocare la carta della semplicità migliora l’ergonomia. Non c’è bisogno di guardare a fondo per capire tutti i comandi.

Rumore

Per essere un buon viaggiatore, un’auto deve essere accogliente… e silenziosa. Il Jogger può essere un buon ospite, ma non è altrettanto bravo a essere silenzioso. Per mantenere i prezzi più bassi possibile, il produttore rumeno ha dovuto sacrificare alcuni dettagli e in particolare ridurre l’insonorizzazione rispetto ad altri modelli.

Di conseguenza, il rumore dell’aria è molto presente nell’abitacolo. Si inizia a sentirli in autostrada, ma è proprio in autostrada che sono più udibili. Non c’è nulla di cui vergognarsi, naturalmente, ma è una semplice concessione da fare.

Sedili

Il punto di forza del Jogger è innegabilmente quello di offrire 7 posti veri. Ma bisogna sapere che se i sedili della terza fila sono rimovibili, spostarli non è facile. Non aspettatevi di premere un pulsante e vedere i sedili allineati al pavimento. Al contrario, è necessaria una buona presa per poterli estrarre dal bagagliaio ed evitare la lombalgia.

Tenete anche presente che dovrete riporre questi oggetti ingombranti se non vi servono e che occupano molto spazio.

Prezzo del Dacia Jogger Hybrid 140

Prezzi a partire da 25.550 €.

