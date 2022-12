Il Jogger diventa il primo ibrido di Dacia. Il suo prezzo parte da meno di 25.000 euro, un ottimo prezzo per un modello familiare con questo tipo di motore.

Dopo le auto elettriche, Dacia è pronta a scuotere il mercato delle auto ibride con il suo Jogger Hybrid 140. All’inizio del 2023, il marchio rumeno offrirà il suo primo modello con questo tipo di motore. Si tratta del Jogger, la nuova auto familiare del produttore.

E stiamo parlando di un ibrido vero e proprio, non di uno leggero.

Dacia Jogger Hybrid 140: caratteristiche, design, motori

Il motore è preso in prestito dalla Clio ibrida. La base è un quattro cilindri a benzina 1.6 da 90 CV, abbinato a due motori elettrici: un blocco da 50 CV e un avviatore/generatore ad alta tensione. C’è un cambio automatico elettrificato (un cambio a cani senza frizione), con quattro marce dedicate al blocco benzina, più altre due dedicate all’elettrico.

La potenza massima combinata è di 140 CV.

Questo modello è dotato di una piccola batteria da 1,2 kWh (che prende il posto della ruota di scorta). Si ricarica durante la guida, nei periodi di frenata e decelerazione. La modalità B consente di amplificare la frenata rigenerativa. Come Renault, Dacia promette di utilizzare l’energia elettrica fino all’80% del tempo di guida in città. Il risparmio sui consumi nel ciclo urbano, rispetto a un equivalente motore a combustione interna, può raggiungere il 40%.

La caratteristica più attesa è il prezzo. Anche se gli ordini non saranno aperti prima di gennaio, Dacia ha indicato che il prezzo base per questa variante Hybrid 140 sarà di 24.600 euro.

Ancora una volta, il marchio colpisce duro.

Ovviamente, la Dacia avrà un equipaggiamento meno generoso e una presentazione più semplice, ma questo è il concetto del marchio: conservare l’essenziale per offrire prezzi più aggressivi rispetto alla concorrenza. E il Jogger ha un altro vantaggio: anche in modalità ibrida, è disponibile con 7 posti. Con questa combinazione di 7 posti e ibrido, il produttore non ha concorrenti a questo livello di prezzo!

Il Jogger ibrido, che ha ricevuto una nuova colorazione Schist Grey, arriverà nelle concessionarie nella primavera del 2023.

LEGGI ANCHE: