Le offerte Dacia di ottobre 2023

Nel mese di ottobre, Dacia ha lanciato una serie di offerte interessanti sui suoi modelli, con un focus particolare sulla Jogger, un’auto versatile e adatta a famiglie numerose. Tra le promozioni più allettanti, spicca quella relativa alla Jogger a 7 posti con alimentazione benzina/GPL, che sarà disponibile fino al 4 novembre. Questo modello, in particolare, ha attirato l’attenzione per il suo prezzo competitivo e i vantaggi economici che offre.

Dettagli dell’offerta sulla Dacia Jogger

La Dacia Jogger Extreme TCe 100cv GPL 7 posti ha un listino di partenza di 21.800 euro. Tuttavia, grazie a un vantaggio di 1.250 euro, il prezzo scende a 20.550 euro. Questo sconto iniziale rappresenta un’opportunità unica rispetto ad altre offerte dei mesi precedenti. Per accedere a questa promozione, è richiesto un anticipo di 5.130 euro, che può essere sostituito con una permuta. Il finanziamento, gestito da Mobilize Financial Services, prevede un piano di rimborso in 36 rate mensili di 148,77 euro, con un TAN del 5,99% e un TAEG del 7,48%. Inoltre, è prevista una maxi rata finale, chiamata Valore Futuro Garantito (VFG), di 13.080 euro, con un limite chilometrico di 30.000 km e un costo di 0,10 euro per ogni km in eccesso.

Servizi inclusi e vantaggi economici

Un altro aspetto interessante dell’offerta è la gamma di servizi inclusi nella rata mensile. Tra questi, troviamo la manutenzione ordinaria, la protezione contro furto e incendio, e il GAP Insurance. Questi servizi aggiuntivi non solo aumentano il valore dell’offerta, ma offrono anche tranquillità ai clienti, coprendo eventuali imprevisti. È importante notare che l’offerta esclude l’Ecobonus statale, ma Dacia ha pensato a tutto, considerando sconto iniziale, rata ridotta e numerosi servizi inclusi. La Jogger, con i suoi 7 posti e l’alimentazione a GPL, rappresenta una scelta economica e pratica per chi ama viaggiare.