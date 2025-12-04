Dacia Sandero 2026: Scopri tutte le novità e i prezzi aggiornati!

La Dacia Sandero ha recentemente ricevuto un significativo restyling, rendendola più competitiva nel mercato automobilistico. Questo modello di terza generazione è atteso in concessionaria a partire dall’inizio del 2026. La nuova gamma presenta allestimenti e motorizzazioni rinnovate, con prezzi a partire da 14.800 euro per la variante Streetway.

La versione più popolare, la Stepway, parte da 16.500 euro per la motorizzazione bifuel Eco-G 120. Tuttavia, gli appassionati dovranno attendere fino alla fine del 2026 per l’introduzione del nuovo motore full hybrid Sandero Stepway Hybrid 155.

Le varianti della Dacia Sandero

Il restyling della Sandero offre due diverse configurazioni di carrozzeria: la Streetway, più adatta per l’uso urbano, e la Stepway, progettata per coloro che desiderano un look più avventuroso e crossover. Entrambi i modelli presentano l’allestimento base chiamato Essential, concepito per garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Allestimento Essential

La Sandero Streetway nella versione Essential è dotata di cerchi in acciaio da 15 pollici, alzacristalli elettrici anteriori e fari a LED. Inoltre, include sensori di parcheggio posteriori, chiusura centralizzata con telecomando e assistenza al mantenimento di corsia. Il sistema Intelligent speed assist e il regolatore di velocità sono altri comfort inclusi, insieme alla connettività smartphone tramite presa USB-C.

La Stepway, nell’allestimento Essential, include diverse aggiunte. Tra queste, si segnalano le protezioni esterne in Starkle, i retrovisori e le maniglie nere, oltre a barre longitudinali sul tetto. Il sistema di climatizzazione è di tipo manuale e sono presenti tre punti di fissaggio YouClip.

Allestimenti superiori e motorizzazioni

L’allestimento Expression della Dacia Sandero Streetway prevede cerchi flexwheel da 16 pollici, fari fendinebbia e finiture interne blu. La dotazione si arricchisce ulteriormente con un climatizzatore manuale e un Media Display da 10 pollici, dotato di 4 altoparlanti. Questo sistema supporta la replicazione dello smartphone e include un freno di stazionamento elettrico per le versioni con cambio automatico.

Top di gamma

La versione Journey rappresenta il massimo allestimento per la Streetway. Questo modello include cerchi in lega da 16 pollici, vetri posteriori oscurati e un sistema di strumentazione digitale su schermo da 7 pollici. Inoltre, è dotato di sistema di accesso e avviamento senza chiave, sensori di parcheggio anteriori e retrocamera, oltre a un climatizzatore automatico.

Per quanto concerne la Sandero Stepway, l’allestimento di punta è il modello Extreme, caratterizzato da finiture esterne color rame, cerchi in lega neri e un sistema Extended Grip per la visualizzazione delle informazioni off-road sullo schermo multimediale.

Motorizzazioni disponibili

Il restyling della Sandero presenta diverse motorizzazioni per il modello 2026. Si parte con il motore 1.0 SCe a tre cilindri aspirato da 67 CV per la Sandero Streetway. È disponibile anche un motore turbo da 1.0 litri nella versione TCe 100, mentre la Stepway offre il TCe 110 con 110 CV.

Per chi preferisce una soluzione bifuel, la motorizzazione Eco-G 120 utilizza un motore turbo da 1.2 litri con 122 CV, disponibile con cambio sia manuale che automatico. Infine, il motore full hybrid 1.8 della Sandero Hybrid 155 sarà disponibile per le prenotazioni alla fine dell’anno.