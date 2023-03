Dacia Sandero restyling: caratteristiche, design, dimensioni, motore

La Dacia Sandero torna con un restyling. Nel 2023, dopo un sottile restyling con l’adozione di una nuova calandra e di un nuovo logo, sarà ancora possibile scegliere tra cinque diverse versioni a benzina. Le potenze variano da 65 a 110 CV e vale la pena di saperne di più prima dell’acquisto, perché ognuna ha ovviamente il suo fascino.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo riassunto qui tutte le informazioni necessarie.

Dacia Sandero restyling

Sandero SCe 1.65 CV

Questo è il modello di base della Sandero, che parte da 11.990 euro nell’allestimento Essential. A questo prezzo, non c’è bisogno di chiedere la luna per il piccolo motore 3 cilindri 1.0 aspirato. Se lo si guida solo in città, può fare il suo lavoro, ma la sua mancanza di potenza non è sempre rassicurante per chi percorre regolarmente strade più veloci.

Sandero TCe 90 CV

Per raggiungere questo livello di potenza, il piccolo 1.0 turbo è assistito da un turbocompressore. Questo fa una grande differenza nell’esperienza di guida, con una coppia molto più elevata in città ma anche migliori prestazioni. Con questo motore, la piccola Sandero è in grado di percorrere corsie preferenziali senza problemi.

Grazie al cambio a 6 marce, il regime del motore è più basso rispetto a quello della SCe 65. Tuttavia, ciò non impedisce la rumorosità dell’aria, comune a tutte le Sandero.

Sandero TCe 90 CVT

Per molto tempo, la Sandero è stata disponibile solo con il cambio manuale. L’arrivo del cambio automatico su questa terza generazione riassume da solo lo spostamento verso l’alto del mercato della city car Dacia. D’altra parte, non c’è altra scelta che optare per il TCe da 90 CV. Come già detto, questo motore è davvero vincente sotto tutti i punti di vista.

Come un buon CVT, il cambio automatico offre una reale fluidità di funzionamento e non “scivola” troppo in accelerazione. Detto questo, questa trasmissione consuma carburante, con una media di 1 l/100 km in più.

Sandero ECO-G 100 CV

Sotto il cofano è ancora presente il 3 cilindri 1.0 turbo. Tuttavia, la sua potenza è stata aumentata a 100 CV ed è particolarmente compatibile con il GPL. Infatti, questo motore funziona sia con la benzina che con il piombo.

Il gas viene immagazzinato in un secondo serbatoio che sostituisce la ruota di scorta nel bagagliaio. Finché c’è GPL in questo serbatoio, il motore lo consuma. Quando il gas è consumato, il motore a 3 cilindri torna da solo al serbatoio della benzina. Questa compatibilità offre due enormi vantaggi.

Sandero TCe 110 CV

Questo motore è nuovo di zecca sotto il cofano della Sandero. Non c’è nulla di nuovo, perché si tratta sempre del 3 cilindri 1.0 turbo. Dotato di iniezione diretta, sviluppa 110 CV e una coppia supplementare. Al volante, il piacere è ancora maggiore: meno di 8 secondi per passare da 80 a 120 km/h in quarta marcia.

Tutto questo senza un aumento significativo dei consumi. Il problema è che bisogna scegliere una Sandero Stepway con finitura Extreme. A 18.150 euro, l’idea di una city car molto conveniente viene un po’ meno. Con una finitura quasi identica, una Sandero ECO-G standard in allestimento Expression viene venduta a 15.650 euro.

