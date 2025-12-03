Debutto del Team Citroën Racing nella Formula E a San Paolo: tutto quello che c’è da sapere

Scopri il debutto straordinario del Citroën Racing Formula E Team a San Paolo, con i talentuosi piloti Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy al volante. Un evento che segna una nuova era nel motorsport elettrico!

Il 6 dicembre rappresenterà una data fondamentale per Citroën, poiché il Citroën Racing Formula E Team si appresta a partecipare per la prima volta al Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Questo evento segna non solo l’ingresso della marca nel mondo delle corse elettriche, ma anche un passo importante verso un futuro più sostenibile nel motorsport.

La città di San Paolo ospiterà l’inaugurazione della stagione su un circuito cittadino di 2,933 km situato nel famoso Sambodromo. L’assenza di modifiche rispetto all’anno precedente preannuncia una sfida avvincente, con undici curve che richiedono abilità e strategia da parte dei piloti.

Preparativi e aspettative

Durante i test pre-stagionali tenutisi a Valencia a ottobre, il team ha accumulato oltre 2.000 km di prove, dimostrando la propria competitività. I piloti, Jean-Éric Vergne, già due volte campione, e il neozelandese Nick Cassidy, sono pronti a portare in pista le loro abilità, mentre gli ingegneri hanno lavorato intensamente per ottimizzare il pacchetto tecnico della monoposto.

Le parole del CEO di Citroën

Xavier Chardon, CEO di Citroën, ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo inizio: “È un grande onore per noi tornare a competere a livello mondiale dopo un’assenza dal 2019. La risposta del pubblico è stata sorprendente e siamo entusiasti di presentare la nostra innovativa auto Citroën Ami durante un giro dimostrativo prima della gara. Questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo nella nostra storia sportiva”.

Le sfide del circuito di San Paolo

Il tracciato di San Paolo è noto per la sua natura tecnica e le sue insidie. Cyril Blais, Team Principal del Citroën Racing Formula E Team, ha sottolineato l’importanza di una buona gestione dei freni e della trazione. “La gara dell’anno passato è stata caratterizzata da eventi imprevisti come bandiere rosse e safety car, dimostrando quanto possa essere volatile la situazione in pista”, ha affermato Blais.

Strategie e obiettivi

La preparazione del team è stata meticolosa e l’obiettivo è chiaro: ottenere un risultato solido e ambizioso. “Dobbiamo essere intelligenti nella gestione della nostra monoposto, mantenendola nella finestra di prestazione ottimale quando è più importante”, ha aggiunto Blais. La competizione si preannuncia serrata e ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Le aspettative dei piloti

I piloti hanno condiviso le loro emozioni in vista dell’evento. Nick Cassidy ha dichiarato: “È un privilegio rappresentare Citroën nel suo esordio in Formula E. Siamo ansiosi di scoprire come ci posizioneremo in pista e speriamo di replicare le buone prestazioni passate”.

Jean-Éric Vergne ha espresso una visione positiva: “Dopo mesi di preparazione, siamo finalmente pronti a mettere in pratica quanto appreso. San Paolo offre molte opportunità di sorpasso e vogliamo iniziare la stagione con un buon risultato. È fondamentale costruire un forte spirito di squadra in questa prima gara”.

Con la stagione di Formula E che si preannuncia come una delle più affascinanti, caratterizzata da un calendario globale che tocca città iconiche, il debutto del Citroën Racing Formula E Team a San Paolo non è solo un evento, ma un momento simbolico per il marchio. Gli appassionati di motorsport di tutto il mondo attendono con trepidazione di vedere come si evolverà questa nuova avventura nel panorama delle corse elettriche.