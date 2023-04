La costruzione di una gamma coerente per il marchio Denza di BYD prevede l’arrivo di nuovi modelli, ma anche l’aggiornamento della gamma esistente. Il nuovo Denza N8 è quindi una semplice evoluzione del Denza X, a sua volta derivato dal BYD Tang.

Denza N8: caratteristiche, design, specifiche tecniche

Nel tentativo di salvare la sua joint venture con BYD, Mercedes ammette che il secondo modello lanciato nel 2019, il SUV Denza X, porta in realtà pochissimi geni tedeschi. In particolare, solo il design degli interni e degli esterni è stato curato da Stoccarda. Il resto proviene da BYD, ed è chiaro che non si tratta né più né meno che di un Tang ridisegnato.

I clienti non si sbagliano e preferiscono l’originale alla copia e la Denza X non vende… Infine, l’anno 2021 si conclude con BYD che assume il controllo di Denza, mentre Mercedes diventa un semplice osservatore, mantenendo solo il 10% del capitale.

Denza diventerà la seconda fase del passaggio di BYD al mercato superiore e promette di lanciare 5 linee di prodotti: D, E, N, Z, A. Sappiamo che le monovolume porteranno la lettera D, con la D9. I SUV saranno N. Le altre lettere saranno portate da altri tipi di veicoli, tra cui berline e coupé.

Design

Per quanto riguarda i SUV, BYD ha annunciato l’arrivo di un nuovo duo, l’N7 e l’N8. L’N7 è un vero e proprio nuovo veicolo. L’N8, invece, non è così nuovo. Sebbene abbia una nuova firma luminosa, il legame con la Denza X è ancora chiaramente visibile. Dalla X alla N8, il SUV a 7 posti ha un nuovo paraurti anteriore e posteriore e il design del pannello posteriore si è evoluto. Il design è ripreso dalla Tang elettrica, ma lo spoiler a forma di “squalo” nella parte inferiore è raddoppiato da uno stock cromato nella parte superiore.

Gli interni rimangono nascosti fino al salone di Shanghai. Queste modifiche consentono a BYD di rimuovere il piccolo badge “Styled by Mercedes-Benz” che era stato apposto sulla Denza X…

Ora chiamato N8, questo grande SUV continuerà a essere offerto con propulsori ibridi plug-in DM-i o elettrici, simili a quelli della BYD Tang, ma probabilmente mantenendo solo la trazione integrale da 360 kW.

Poiché la BYD Tang è già disponibile in Europa, è improbabile che la N8 faccia parte del viaggio quando il marchio Denza arriverà nel nostro continente.

