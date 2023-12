Mentre le muscle car rivali si sono recentemente orientate verso la maneggevolezza, la Dodge Challenger 2023 mantiene le cose retrò con un pacchetto progettato più per le emozioni delle pony-car della vecchia scuola e per la velocità in rettilineo. Il motore V-6 è di serie in queste Challenger non SRT, ma il vero divertimento arriva con i motori Hemi V-8 ad aspirazione naturale opzionali, offerti in una varietà di cilindrate e potenze che vanno da un 5,7 litri da 375 CV a un 6,4 litri da 485 CV.

Se desiderate una potenza ancora maggiore, Dodge sarà lieta di accontentarvi con la Challenger SRT Hellcat.

Dodge Challenger 2023: scheda tecnica

Quest’anno segna la fine di un’era per la coupé Challenger, poiché Dodge sta preparando un modello di nuova generazione, probabilmente con un propulsore elettrico. La Challenger del 2023 porta sotto il cofano speciali targhette commemorative per indicare l’ultimo anno della generazione attuale e Dodge offrirà i colori più popolari del passato, tra cui Plum Crazy, B5 Blue e Sublime Green.

Tutti i modelli R/T sono dotati di un nuovo badge “345” sul parafango anteriore per rendere omaggio al motore Hemi V-8 che risiede sotto il lungo cofano ventilato dell’auto.

Il V-6 da 305 CV di base della Challenger non soddisferà gli amanti del brivido. Il modesto motore è abbinato esclusivamente all’automatico a otto marce, ma nella pesante Challenger non ha l’accelerazione e l’emozione dei rivali. I motori Hemi V-8 della Dodge sono un’altra storia. Il 5,7 litri da 375 CV ha un’abbondante quantità di energia per sfrecciare su richiesta, e il suo ringhio gutturale è gratificante. Chi vuole massimizzare il potenziale della Challenger vorrà il V-8 da 6,4 litri, che produce 485 cavalli.

Anche se siamo amanti del cambio manuale, l’automatico è incredibilmente reattivo agli input dell’acceleratore, con rapide scalate di potenza. La Challenger affronta le curve come un toro infuriato che vede rosso, sbuffando aggressivamente e ondeggiando minacciosamente.

Interni della dodge challenger 2023

La Challenger ha un classico interno da muscle car, con un design semplice ispirato ai suoi predecessori degli anni ’70 e sistemazioni confortevoli. Rispetto alle rivali pony-car, la Dodge è molto più spaziosa all’interno e gli adulti possono effettivamente utilizzare il sedile posteriore. Purtroppo, i materiali gommati ricordano il vecchio vinile piuttosto che la plastica pregiata, e la visibilità posteriore è pessima.

Gli ampi sedili anteriori della Challenger sono comodi per viaggiare, ma anche i sedili opzionali, che hanno un’imbottitura aggiuntiva, non abbracciano gli occupanti come quelli della Camaro o della Mustang.

Il prezzo

La dodge challenger 2023 varia da un prezzo di 28.097 euro a 60.757 euro.

