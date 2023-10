Quanto costa il metano per auto? I prezzi medi attuali e il costo per un pieno.

Oltre alla benzina ed al diesel un altro metodo per circolare con le vetture dotate di motore termico è quella di dotarle di impianti a metano. Si tratta di un comburente che ha un prezzo inferiore rispetto alla benzina o al diesel e permette anche un minore impatto ambientale. Ecco quanto costa un pieno di metano su un’auto.

Il costo di un pieno di metano su un’auto

Prendendo come riferimento il sito “osservacarburanti” ideato dal ministero dello sviluppo economico per fronteggiare il caro carburanti e per permettere maggiore chiarezza per i consumatori ed ipotizzando di avere un’auto a metano e di abitare a Milano il prezzo medio è di 1,35 euro/kg.

Considerando che le auto dotate della doppia alimentazione benzina/metano sono dotate di serbatoi per questo combustibile piccoli in media da 15 kg un pieno ha un costo di circa 20 euro con i prezzi attuali.

Decisamente allettante considerando che la benzina ha superato i 2 euro/litro ed il diesel sta per raggiungere anch’esso quel valore.

Naturalmente in un’auto a doppia alimentazione non bisogna viaggiare solamente con quella più conveniente perché questo causerebbe problemi al motore in quanto è stato realizzato per viaggiare sia a benzina che a metano.

Di conseguenza la scelta più logica è quella di utilizzare la benzina per l’accensione della vettura ogni giorno e quando la macchina è calda passare al metano così facendo gli iniettori di carburante continuano a lavorare e non si fa del male al motore.

Il metano è naturalmente l’alternativa conveniente per chi fa molti km e non vuole viaggiare solo a benzina, dal punto di vista della sicurezza quelle dotate di bombola del metano sono sicure e possono essere parcheggiate ovunque senza alcuna limitazione.

