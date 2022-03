DS 7 Crossback 2022: presto 360 CV per il SUV

Non è il più accessibile dei modelli, ma il DS 7 è il più venduto del giovane marchio chic francese. Una performance che è tanto più onorevole se si considera che, dal suo debutto nel 2017, il DS 7 ha registrato risultati stabili.

Non si esclude che possa sperimentare una ripresa nei prossimi mesi, grazie a un imminente restyling di metà carriera.

Una sessione di trucco tardiva rispetto a quello che sappiamo dell’industria automobilistica, ma l’attesa sarà compensata dal risultato. Secondo le nostre informazioni, DS vuole dare al suo SUV familiare ogni possibilità per la seconda parte della sua carriera. Quindi, più di un nuovo paraurti, possiamo aspettarci un frontale nuovo di zecca, con una firma leggera nello spirito di DS 4.

Il posteriore sarà meno arrotondato e ridisegnato su diversi livelli.

All’interno, anche il sistema multimediale sarà aggiornato, avvicinandolo alla DS 4. Ciò, purtroppo, non è di buon auspicio per la facilità d’uso. Tuttavia, la cura dei materiali e delle finiture rimarrà la stessa.

DS 7: 360 CV, 4 ruote motrici e nessuna penalità

Sotto il cofano, mentre tutte le motorizzazioni PureTech, BlueHDi e ibride ricaricabili saranno a priori mantenute, L’AM ha confermato l’arrivo di una versione E-Tense Performance da 360 CV! Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri francesi non solo dovranno spingere sulla versione 300 CV, bensì dovranno anche rielaborare l’ingranaggio di corsa e le tracce al fine di dare a questo ibrido plug-in DS 7 una maneggevolezza di strada degna della sua scheda tecnica.

La stessa procedura è stata seguita per la grande DS 9 e ha dato i suoi frutti, trasformando la saggia berlina francese in una GT tourer molto piacevole. Mentre quest’ultima ha una batteria da 11,6 kWh per alimentare il suo motore elettrico, l’arrivo della nuova batteria da 15 kWh, come sulla DS 9 E-Tense da 250 CV, non può essere escluso sulla DS 7.

Qualunque cosa accada, ci si aspetta una grande performance, e tutto senza la minima penalità!