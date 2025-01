DS N°8, nuovo crossover coupé del brand francese che sarà in concessionaria a partire da giugno 2025.

DS ha presentato la sua nuova auto, si tratta di un crossover che riprende le forme classiche di questo marchio che nonostante abbia una breve storia come brand ha sempre saputo attrarre clientela di gusto. Vediamo in dettaglio la nuova DS N°8

DS N°8: di grande impatto scenico

Appena si ha modo di incontrare lo sguardo della nuova DS N°8 non si può certo dire che non voglia lasciarsi guardare. La cura nel design fa subito intuire come si è cercato di massimizzare l’eleganza unendo la modernità di una vettura del 2024.

E’ una crossover coupé che ha una lunghezza di 4 metri e 82 ed è quindi sviluppata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo, usata per la prima volta per la 3008.

Le versioni che arriveranno saranno 3: due a trazione anteriore, la base con batteria da 74 kWh 230 cavalli e 530 km di autonomia media dichiarata. La più ricca è invece dotata di batteria da 97,2 kWh, 245 cavalli e 750 km di autonomia.

La versione di punta però è l’integrale con bimotore da 350 cavalli e un’autonomia di 788 km. Sarà prodotta nello stabilimento di Melfi assieme alla nuova Lancia Gamma di cui sapremo tutto nel 2026.

Prezzi da auto di lusso

DS sin dalla sua comparsa come marchio automobilistico ha subito fatto intendere di essere lo step evolutivo di Citroen di conseguenza non sono state auto per tutti.

Anche la DS N° 8 sembra voler riconfermare questo schema ed i prezzi che vi proponiamo, al momento indicativi, lo testimoniano.

Il listino potrebbe partire da 60.000 per la base da 74 kWh di batteria, a seguire potremmo trovare quella con la batteria da 97,2 kWh ad una cifra vicina ai 65.000 euro. Per l’integrale bi-motore si potrebbe anche arrivare a 75.000 euro.

Maggiori informazioni le avremo nei prossimi mesi, dato che sarà commercializzata dalla seconda metà del 2025.