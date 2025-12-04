DS Automobiles Presenta la Nuova Stagione di Formula E in Brasile: Scopri le Novità!

Al via la nuova stagione di Formula E, con DS Automobiles pronta a primeggiare in pista e a conquistare il pubblico con le sue performance straordinarie.

La città di San Paolo, famosa per la sua vivacità e innovazione, ospiterà l’apertura della stagione 2025-2026 di Formula E. Il Sambodromo, con il suo circuito di 2,9 km, sarà il palcoscenico di una competizione che unisce velocità e sostenibilità, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Il team di DS Automobiles, in collaborazione con PENSKE AUTOSPORT, ha fissato ambiziosi obiettivi per la nuova stagione: ottenere vittorie e punti significativi per ambire al podio finale. A supporto di questa missione ci saranno giovani promesse e piloti esperti, pronti a dare il massimo.

Nuovi talenti e grande esperienza

Il giovane Taylor Barnard, ventunenne britannico, rappresenta il futuro del team. Con un impressionante bottino di cinque podi e due pole position in sole 19 gare, il suo talento è già evidente e si prevede che continui a brillare nel campionato. Barnard è determinato a trasformare il suo potenziale in successi concreti.

La figura esperta: Maximilian Günther

Accanto a lui, il veterano Maximilian Günther, che si avvicina alla sua centesima gara in Formula E, porta con sé una vasta esperienza e competenza. La sua presenza nel team è fondamentale per guidare i nuovi talenti e per affrontare le sfide che la competizione presenta.

Tecnologia all’avanguardia e preparazione strategica

Il team DS PENSKE non si affida solo ai piloti, ma punta anche sulle prestazioni della DS E-TENSE FE25. Quest’auto da corsa rappresenta l’evoluzione tecnologica della squadra, dotata di nuove impostazioni software che promettono di migliorare l’efficienza e le prestazioni in pista. La gestione dell’energia e l’efficienza aerodinamica saranno cruciali nel circuito di San Paolo, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Come sottolineato da Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance, la partecipazione a questa competizione non è solo una sfida sportiva, ma un’opportunità per testare e sviluppare tecnologie innovative che troveranno applicazione anche nei veicoli di produzione. Questo approccio non solo rafforza il marchio DS, ma contribuisce anche alla sua reputazione come leader nell’elettrificazione.

Un percorso di successo nella Formula E

DS Automobiles è presente nel campionato di Formula E sin dalla sua seconda edizione, nel 2015. Durante questo periodo, il marchio ha collezionato una serie impressionante di risultati, inclusi due titoli mondiali, 55 podi, 18 vittorie e 26 pole position. Questi numeri testimoniano la determinazione e l’impegno del team nel voler restare ai vertici della competizione.

Con la nuova stagione che si apre, l’obiettivo è chiaro: continuare ad aggiungere trofei al proprio palmarès e consolidare la propria posizione nel mondo delle corse elettriche. L’evoluzione dei modelli elettrificati del marchio, come il N°4 e il N°8, testimonia l’impegno di DS Automobiles nel promuovere la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica.

PENSKE AUTOSPORT e il suo ruolo nella competizione

PENSKE AUTOSPORT, fondato nel 2007, ha una lunga storia di successi nel motorsport, in particolare nell’IndyCar. L’ingresso nel mondo della Formula E ha portato il team a focalizzarsi sulla mobilità elettrica, diventando uno dei pionieri della categoria. La filosofia del team, espressa nel motto E pluribus unum, riflette la volontà di unirsi e collaborare per raggiungere obiettivi comuni.

Con l’E-Prix di San Paolo in programma per il 6 dicembre, il team DS PENSKE è pronto a scendere in pista e dimostrare il proprio valore. I preparativi sono in fase finale e l’entusiasmo è palpabile. La stagione è appena iniziata e le aspettative sono alte. Gli appassionati di motorsport possono già iniziare a sintonizzarsi per assistere a questo emozionante spettacolo di velocità e tecnologia elettrica.