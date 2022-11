Ducati Scrambler, un modello iconico della casa di Borgo Panigale visto in svariati allestimenti e colorazioni. In questo articolo la protagonista è la versione nightshift che come suggerisce il nome strizza l’occhio e non solo quello al mondo della notte con i colori scuri ed eleganti di questo momento della giornata.

Scopriamola in questo articolo dedicato.

Ducati Scrambler Nightshift: Scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico la Scrambler si è evoluta restando fedele alle sue principali caratteristiche. Spazio quindi al motore bicilindrico da 803 cc capace di erogare una potenza di 73 cavalli a 8.250 giri/minuto. Il valore di coppia massima è di 65,2 Nm a 7000 giri/minuto.

Il cambio è a 6 marce e la frizione è di tipo multidisco a bagno d’olio con sistema di asservimento ed antisaltellamento, naturalmente è comandata idraulicamente.

Il telaio è a traliccio in tubi d’acciaio. La sospensione anteriore è dotata di una forcella Kayaba a steli rovesciati con cartuccia da 41 mm. Posteriormente vi è un monoammortizzatore sempre Kayaba regolabile nel precarico della molla.

L’impianto frenante anteriore ha un disco da 330 mm marchiato Brembo con pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie con ABS cornering di serie.

Posteriormente vi è un disco da 245 mm con pinza flottante a 1 pistoncino con ABS cornenring Bosh di serie.

Ducati Scrambler Nightshift: design e prezzo

Il design si confà alla classica scrambler con l’aggiunta di qualche tocco di nuova generazione come gli indicatori di direzione a LED e il display di tipo TFT a colori con dimensione di 4,3 pollici che permette la connettività via Smartphone al Ducati Multimedia System Ready così da regolare le impostazioni della moto e diverse app tramite i comandi posti sul manubrio.

La Scrambler Nightshift è disponibile per l’acquisto, nella sola colorazione Nebula Blue presso le concessionarie ufficiali Ducati con un prezzo di partenza di 12.390€.

