Ducati Scrambler 2023 è disponibile in tre versioni, dopo aver parlato della Nightshift è arrivato il momento di recensire la Icon. Come suggerisce il nome datogli dai tecnici Ducati questo allestimento della bicilindrica italiana è quello che è più incline alle personalizzazioni dei proprietari al fine di avere tra le mani una moto unica.

Scopriamo l’allestimento nell’articolo che segue.

Ducati Scrambler Icon: prezzo e scheda tecnica

Sul lato tecnico la Icon non differisce rispetto alla Nightshift. Il cuore è sempre il bicilindrico da 803 cc capace di erogare una potenza di 73 cavalli e con una schiena di coppia che raggiunge il massimo valore, ovvero 65,2 Nm a 7.000 giri/minuto.

Per la potenza bisogna far salire la lancetta degli rpm a 8.250.

Un valore basso a dimostrazione che stiamo parlando di una moto adatta ad un uso turistico/cittadino e non puramente sportivo.

Il telaio è a traliccio costituito da tubi in acciaio. Le sospensioni sono marchiate Kayaba. All’anteriore abbiamo una forcella con cartucce da 41 mm, dietro invece un mono ammortizzatore con regolazione del precarico molla.

Impianto frenante Brembo. Anteriore con disco da 330 mm con pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini ed ABS cornering di serie.

Posteriore disco da 245 mm con pinza flottante monopistoncino ed ABS cornering Bosh di serie.

Il cambio è a 6 marce, si può dotare di quickshift ovvero il comando elettronico per cambiate stile MotoGP sia in salita che in scalata di marcia.

La sicurezza è al centro dell’esperienza di guida infatti vi sono due modalità di guida Road per l’asciutto e Wet per il bagnato ed il controllo trazione è settabile su 4 livelli.

Le colorazioni base sono 3: 62′ Yellow, Thrilling Black e Ducati Red. Ma è possibile personalizzarla con il Cover Kit da 6 colori: Storm Grey, Rio Celeste, Tangerine Orange, Jade Green, Sparking Blue e Velvet Red.

Il cover kit colora il codino posteriore, il parafango anteriore ed il contorno del faro anteriore della tinta scelta avendo un contrasto con la tinta base.

La Scrambler Icon è acquistabile presso la rete ufficiale ducati con un prezzo di partenza di 10.690€.

