Senza dover ricorrere al mercato dell’usato i listini del nuovo offrono oggi alcune proposte molto interessanti anche restando sotto alla soglia dei 6.000 euro. L’evoluzione delle moto di cilindrata medio piccola, compatte, leggere, agili in città, è figlia dello sviluppo dei mercati mondiali e anche dell’introduzione dei limiti di potenza per le moto destinate ai patentati A2.

Questo ha fatto sì che queste moto diventassero sempre più attraenti dal punto di vista estetico.

Le migliori moto economiche: vediamo quali

Moto semplici nella costruzione, ma non per questo poco funzionali o divertenti. Alcune, anzi, sono molto divertenti. Moto che possono davvero soddisfare il nostro desiderio motociclistico senza pesare enormemente sul portafogli, visto che in questi casi all’economia di acquisto segue anche l’economia di esercizio. Un usato di maggiore cilindrata, ad esempio costa poco da acquistare, ma costerebbe poi più caro da mantenere.

Ecco perché abbiamo selezionato quelle che secondo noi sono le migliori moto economiche sotto i 6.000 euro. Senza scendere troppo con la cilindrata e senza esagerare con la semplificazione. Vedrete che tra marchi noti, altri meno noti, e altri ancora che non vi verrebbero mai in mente, qualche sorpresa non manca.

Lista: le migliori moto economiche sotto i 6000 euro

Benelli Leoncino 500

Benelli TRK 502

BMW G 310 R

Brixton Crossfire

CFMOTO 300NK

CFMOTO 650NK

Honda CRF300L

Husqvarna Svartpilen 401

Kawasaki Z400

KTM 390 Duke Mash X-Ride 650

Royal Enfield Himalayan

Royal Enfield Meteor 350

Voge Brivido 500R Voge

Valico 500 DS

Yamaha MT-03

Zontes R 310

Tutte queste moto costano al di sotto dei 6000 euro.

Un vero affare ma soprattutto un buon compromesso per chi cerca una moto non troppo costosa, ma allo stesso tempo con ottime caratteristiche tecniche. Per chi desidera anche spostarsi nel week-end per una gita fuori porta o un piccolo viaggio, con queste moto è possibile farlo.

Leggi anche:

neco-nc-n01-una-nuova-roadster-125-cc-in-stile-belga

i-vantaggi-e-i-consigli-per-vendere-la-propria-moto-online