E-Prix di San Paolo: Guida Completa alla Dodicesima Stagione di Formula E

L'E-Prix di San Paolo dà il via alla dodicesima stagione della Formula E, presentando numerose novità e sfide entusiasmanti per gli appassionati di motorsport.

La dodicesima stagione del campionato di Formula E è pronta a partire il 6 dicembre 2026 con l’E-Prix di San Paolo, in Brasile. Questo evento rappresenta il primo di un calendario che comprende 17 gare fino a luglio, ricco di competizione e adrenalina. Dopo circa quaranta giorni di prove sul circuito di Valencia, i piloti sono pronti a darsi battaglia.

Un campionato ricco di novità

Il campione in carica, Oliver Rowland, sarà il pilota da battere con la sua Nissan. Tuttavia, non mancheranno avversari agguerriti. In particolare, la Porsche punta a confermare il suo dominio dopo aver conquistato i titoli Costruttori e Squadre nella scorsa stagione. La casa automobilistica tedesca ha annunciato l’ingresso di due team ufficiali nella prossima stagione, aumentando il livello di competitività.

Il circuito di San Paolo

Il São Paulo Street Circuit si estende per circa 2,9 km e presenta un layout affascinante, con undici curve che mettono alla prova le abilità dei piloti. La pista, situata nei pressi del famoso Sambódromo Anhembi, è nota per i suoi lunghi rettilinei e le brusche frenate, elementi che promettono sorpassi emozionanti e un grande spettacolo. Questo tracciato ha già ospitato gare di IndyCar in passato, rendendolo un palcoscenico ben conosciuto per il motorsport.

Le squadre e i piloti del 2025/26

Quest’anno, la griglia di partenza si compone di 20 piloti distribuiti tra dieci team, tra cui alcuni nomi noti e nuove entrate. Tra le assenze più significative ci sono Maserati e McLaren, mentre il team Citroën farà il suo debutto ufficiale. Le dieci squadre attive includono nomi storici come Andretti Formula E, Jaguar TCS Racing e Mahindra Racing, pronte a dare battaglia.

Il debutto di nuovi talenti

C’è grande attesa per il debutto di Felipe Drugovich, ex campione di Formula 2, che correrà con Andretti nella sua gara di casa. Un’altra figura da tenere d’occhio è Lucas Di Grassi, che tornerà in pista con il team Lola Yamaha, promettendo di portare l’esperienza necessaria per competere ai massimi livelli.

Come seguire l’E-Prix di San Paolo in TV

Gli appassionati italiani potranno seguire l’intera stagione di Formula E in chiaro su Mediaset, che trasmetterà tutte le gare sul canale 20. Per le qualifiche e le prove libere, gli spettatori potranno sintonizzarsi su Sportmediaset o Eurosport, mentre le prove libere saranno disponibili anche su YouTube e Facebook. La giornata di sabato 6 dicembre sarà dedicata principalmente all’azione, con prove libere e gara programmata.

L’E-Prix di San Paolo non è solo una gara di apertura, ma un’opportunità per i piloti di dimostrare il loro valore in un campionato che promette di essere uno dei più avvincenti della storia della Formula E. Con le nuove monoposto Gen3 Evo, che offrono prestazioni straordinarie, l’attesa per il via è palpabile.