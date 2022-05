ElectricBrands rileva Artega e produrrà la Karo nel 2023

ElectricBrands ha annunciato l’arrivo della Artega e la Karo. Nel 2016, la società svizzera Micro ha iniziato a collaborare con l’azienda italiana Tazzari, alla quale ha affidato la produzione della sua piccola city car elettrica ispirata alla famosa Isetta.

Alla fine del 2018, Tazzari ha venduto la sua controllata TMI ad Artega, con il contratto per la produzione del Microlino.

Ben presto divenne evidente che il costruttore tedesco si stava appropriando del progetto e dei piani per produrre la propria versione. I rapporti si inasprirono e furono risolti da una decisione del tribunale. Quest’ultimo autorizzò infine la produzione dell’Artega Karo, ma diede alla Microlino il vantaggio di essere immessa sul mercato prima della sua rivale.

Nel frattempo, Micro ha rivisto profondamente il suo progetto, che è diventato Microlino 2.0. Anche se il principio rimane lo stesso, il design è ora molto diverso. Il telaio tubolare è scomparso, sostituito da un guscio autoportante con una più classica carrozzeria in acciaio. Per quanto riguarda lo stile, ha optato per una modernizzazione più visibile. Presentato lo scorso settembre al Salone di Monaco, il Microlino non è un’utilitaria, ma rimane omologato nella categoria dei quadricicli L7e.

Attualmente è in produzione e le consegne sono previste tra qualche mese.

Artega salvata da ElectricBrands

Quanto ad Artega, ovviamente non è riuscita a sopravvivere alla pandemia. L’azienda è stata acquistata da ElectricBrands. Questa è la seconda scomparsa di Artega e l’idea di un ritorno elettrico della sportiva GT diventata Scalo non è più all’ordine del giorno. Dal canto suo, ElectricBrands si è già fatta un nome con il suo combi elettrico xBus.

Il concept di Karo, compattezza elettrica con un look retrò, non è quindi nuovo per loro…

La Karo, il cui nome dovrebbe cambiare da qui alla produzione, mantiene il suo design originale con telaio tubolare e carrozzeria in plastica. In termini di stile, opta per un orientamento più retrò con più cromature (specchietti, maniglia della porta), una piega laterale o un trattamento bicolore della carrozzeria che ricorda la BMW Isetta originale. ElectricBrands prevede di iniziare ad assemblare il veicolo a Gottinga nel 2023. Spera di produrre fino a 30.000 unità all’anno. Si tratta di un obiettivo a dir poco ambizioso per un veicolo che è anche un quadriciclo pesante a due posti.

