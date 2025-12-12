Eventi da Non Perdere nel 2025: Formula 1 all’Auditorium di Maranello

Per gli appassionati di motori e adrenalina, l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello rappresenta il luogo ideale per assistere in diretta ai Gran Premi del Campionato Mondiale di Formula 1. Questa struttura, dedicata alla celebrazione della storia dell’automobile, offre un’esperienza unica per gli amanti di questo sport iconico.

Dettagli sull’evento

Ogni gara sarà proiettata in diretta, consentendo agli spettatori di vivere l’emozione della competizione come se fossero al circuito. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, e l’Auditorium aprirà trenta minuti prima dell’inizio di ogni gara, offrendo così il tempo necessario per sistemarsi e prepararsi a godere dello spettacolo.

Orari delle proiezioni

Le date delle proiezioni sono state stabilite e si svolgeranno tutte di domenica, in un programma che promette di tenere i fan con il fiato sospeso. Ecco alcuni degli appuntamenti da segnare in agenda:

Domenica 16 marzo – ore 5:00

– ore 5:00 Domenica 23 marzo – ore 8:00

– ore 8:00 Domenica 6 aprile – ore 7:00

– ore 7:00 Domenica 13 aprile – ore 17:00

– ore 17:00 Domenica 20 aprile – ore 19:00

– ore 19:00 Domenica 4 maggio – ore 22:00

– ore 22:00 Domenica 18 maggio – ore 15:00

– ore 15:00 Domenica 25 maggio – ore 15:00

– ore 15:00 Domenica 1 giugno – ore 15:00

– ore 15:00 Domenica 15 giugno – ore 20:00

– ore 20:00 Domenica 29 giugno – ore 15:00

– ore 15:00 Domenica 6 luglio – ore 16:00

– ore 16:00 Domenica 27 luglio – ore 15:00

– ore 15:00 Domenica 3 agosto – ore 15:00

– ore 15:00 Domenica 31 agosto – ore 15:00

– ore 15:00 Domenica 7 settembre – ore 15:00

– ore 15:00 Domenica 21 settembre – ore 13:00

– ore 13:00 Domenica 5 ottobre – ore 14:00

– ore 14:00 Domenica 19 ottobre – ore 21:00

– ore 21:00 Domenica 26 ottobre – ore 21:00

– ore 21:00 Domenica 9 novembre – ore 18:00

– ore 18:00 Domenica 23 novembre – ore 5:00

– ore 5:00 Domenica 30 novembre – ore 17:00

– ore 17:00 Domenica 7 dicembre– ore 14:00

Un’esperienza unica di comunità

Questi eventi rappresentano un’opportunità non solo per assistere alle gare, ma anche per socializzare con altri appassionati di Formula 1. L’atmosfera dell’Auditorium, caratterizzata da un’architettura ispirata al mondo dei motori, arricchisce ulteriormente l’esperienza. Si tratta di un luogo in cui i fan possono riunirsi, condividere opinioni e vivere insieme l’emozione della corsa.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune di Maranello. Si consiglia di arrivare in anticipo, poiché l’accesso è limitato e i posti potrebbero esaurirsi rapidamente. È importante controllare eventuali aggiornamenti sugli orari delle proiezioni, in quanto potrebbero subire variazioni.

L’Auditorium Enzo Ferrari si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di Formula 1. Questa struttura offre l’opportunità di vivere una stagione di gare in un ambiente dedicato alla celebrazione della passione per l’automobile e la velocità.