Everrati ha adocchiato anche la GT40 elettrica. Ebbene, l’azienda ha fatto della blasfemia agli occhi di alcuni la sua specialità. La sua attività consiste nel convertire all’elettricità auto mito come la Porsche 911 tipo 964, la Mercedes SL Pagoda o la Land Rover Serie II.

La Ford GT40, sotto forma di replica prodotta da Superformance, non fa eccezione.

Dal punto di vista tecnico, questa vettura sportiva elettrica dispone di due motori elettrici con una potenza totale di 800 CV e 800 Nm di coppia solo sull’asse posteriore. Sono alimentati da una batteria da 60 kWh installata nella parte posteriore e nei pannelli laterali. Ha un’autonomia di 201 km e può essere ricaricata presso le stazioni di ricarica rapida (20-80% in 45 minuti).

Everrati GT40: un’auto elettrica che suona come un V8

Ma il costruttore britannico non ha intenzione di cedere al facile retromod (contrazione di retrofit e restomod). Per continuare a trasmettere sensazioni ai piloti, i maghi della casa hanno sviluppato un dispositivo audio che simula le urla del V8 con altoparlanti posteriori che possono raggiungere i 110 dB! Per immergere il conducente, gli altoparlanti sono stati posizionati anche nel sedile.

Inoltre, il sistema è accoppiato a una trasmissione manuale fittizia. Collegato al sistema di gestione della coppia, taglia brevemente la distribuzione della coppia e varia di conseguenza il suono del motore a ogni cambio di marcia.

Il prezzo dell’oggetto è ancora sconosciuto, ma probabilmente potrebbe sfiorare i 500.000 euro!

