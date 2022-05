Kalmar 7-97: il magnifico restomod della 911

Il Kalmar 7-97 è semplicemente magnifico! Se il mercato delle auto elettriche è in piena espansione, ce n’è un altro che continua a crescere, completamente opposto a quello della tecnologia e degli ioni: è quello dei restomods! Alfa Romeo, Ford, Ferrari, Lancia, Jaguar, ogni marchio ha almeno un modello che ha diritto a un sottile aggiornamento.

Ma l’auto che affascina e attrae di più è di gran lunga la regina 911!

Kalmar 7-97: un ricordo del passato sportivo danese

Oltre a Singer, Everrati e Gunther Werks, c’è ora il danese Kalmar, che prende il nome dal suo progettista Jan Kalmar. Ed ecco il suo progetto, il 7-97. Perché questo nome? Come sapete, Tom Kristensen, probabilmente uno dei più grandi piloti danesi di tutti i tempi, ha vinto la doppia gara della Sarthe per ben nove volte! E, naturalmente, ha vinto la sua prima corona su una Porsche con il numero 7 nel 1997.

Non lo sapevate? Ora lo sapete.

Bene, dopo questa piccola parentesi storica, torniamo ai cilindri, ai bulloni e alle valvole. Sotto la splendida carrozzeria in fibra di carbonio, che permette a questa 7-97 di pesare solo 1.165 kg, c’è una 964. La capacità del suo flat 6 è stata aumentata a 4,1 litri per consentirgli di sviluppare 400 CV e 400 Nm di coppia. Riuscite a immaginare il rapporto potenza/peso? Le sue prestazioni ufficiali non sono state calcolate, ma senza dubbio avrete una bella creatura al volante!

Quanto costa?

Dove invece c’è da ridere di meno è al momento del ritiro e per una buona ragione: ogni singola superficie della carrozzeria o degli interni è stata accuratamente rielaborata dallo specialista danese. E come spesso accade con questo tipo di auto, tutto è fatto su misura per soddisfare le esigenze del cliente. Quanto costa esattamente un’auto? È impossibile rispondere a questa domanda con una cifra precisa. Quindi diremo: molto, decisamente molto…

Non solo 911

Non siete fan di una 964 restomod con un look da 912? Allora forse Kalmar ha qualcosa per voi. Lo specialista danese può anche offrirvi un’auto sportiva rialzata per divertirvi nel fango e una Cayenne di prima o seconda generazione ampiamente modificata per conquistare la neve. In inverno la neve non manca…

