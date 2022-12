Ferrari Vision Gran Turismo: un motore straordinario

La Ferrari si aggiunge alla lunga lista di produttori che hanno sviluppato un’auto sportiva virtuale per i videogiochi Gran Turismo e presenta la sua Vision Gran Turismo, dal nome appropriato. Questa hypercar può essere vista come un’interpretazione estrema e futuristica della 499P con cui il marchio farà il suo ritorno alla 24 Ore di Le Mans nel 2023, progettata senza i vincoli dell’omologazione per le competizioni.

Ovviamente, tale esercizio non è del tutto gratuito.

Ferrari Vision Gran Turismo: caratteristiche

Innanzitutto, la Ferrari Vision Gran Turismo riprende alcuni elementi della 499P e la Casa italiana annuncia che la vettura prefigura l’evoluzione dello stile delle sue auto. Le due hypercar, quella reale e quella virtuale, sono accomunate da sottilissimi fari anteriori integrati nel bordo del paraurti, oltre che da un doppio spoiler posteriore il cui piano inferiore integra un bordo luminoso.

Per la Vision Gran Turismo i progettisti di Maranello si sono ispirati ai prototipi di endurance degli anni ’60 e ’70, come la 330 P3 e la 512 S.

La carrozzeria grigio chiaro con le sue curve morbide sembra fluttuare sopra il telaio in carbonio con i suoi elementi tecnici a vista. Su entrambi i lati del pozzetto, i pontoni guidano l’aria che scorre attraverso le prese d’aria anteriori.

L’abitacolo, visibile attraverso un finestrino molto grande, è monoposto. Un piccolo schermo è integrato nel volante rettangolare davanti al pilota centrale.

Un V6 ibrido turbocompresso da oltre 1.000 CV

Come la 499P, la Ferrari Vision Gran Turismo è ibrida, con un 3.0 V6 biturbo in posizione centrale-posteriore come cuore.

La potenza è stata aumentata a 1.030 CV (a 9.000 giri/min) e la coppia a 900 Nm. Il motore a 6 cilindri è affiancato da una MGU-K posteriore e da altri due motori elettrici associati alle ruote anteriori, che forniscono altri 326 CV e la trazione integrale. Secondo i progettisti, la coupé pesa 1.250 kg a secco.

Può raggiungere i 100 km/h in meno di due secondi, sfondare la barriera dei 200 km/h in cinque secondi e superare i 350 km/h di velocità massima. La trasmissione è gestita da un cambio a doppia frizione a otto rapporti.

Il Vision Gran Turismo sarà disponibile per i giocatori di Gran Turismo 7 (su PS4 e PS5) a partire dal 23 dicembre, come finale delle celebrazioni per il 75° anniversario della Ferrari, come indica il numero che porta. Dal 15 dicembre fino a marzo 2023, un modello a grandezza naturale sarà esposto al Museo Ferrari di Maranello, insieme ai modelli unici in mostra temporanea. Sia nel design che nel motore, l’ultima creazione del marchio del Cavallino Rampante potrebbe contenere alcuni indizi sulla prossima Supercar Ferrari, che dovrebbe essere presentata entro il 2026.

