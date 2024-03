Il finestrino elettrico dell’auto si può bloccare, in questo articolo vediamo quali accorgimenti effettuare per evitare che non funzioni e farlo tornare al suo normale stato di operatività.

Finestrino elettrico bloccato: cosa fare

Innanzitutto prima di entrare nel panico bisogna valutare alcune cose. La prima è capire se la chiusura dei bambini è attivata o disattivata. Se questa è infatti attiva i finestrini posteriori risulteranno bloccati e non si apriranno.

Se i finestrini ad essere bloccati sono uno o più bisogna verificare il loro comportamento premendo singolarmente il pulsante di ogni finestrino. Vi possono essere detriti nella fessura della guarnizione che impedisce il funzionamento.

Il finestrino non si alza, in questo caso può essere dovuto ad un malfunzionamento del motorino interno, in questo caso la cosa migliore da fare è recarsi in un’auto officina dove il personale specializzato potrà cambiare il motorino rotto facendo tornare il finestrino al suo stato normale.

Se il finestrino non si abbassa? Che fare

Se il finestrino non si abbassa il problema è simile a quanto accade per la sua alzata, quasi sicuramente è il motorino che è rotto, se non si sente girare allora è il motorino altrimenti può essere un fusibile.

Se queste due cose funzionano allora il problema è fisico ed in quel caso è necessario cambiare il vetro bloccato.

La spesa per i due inconvenienti è diversa, se il guasto è elettrico bisogna prepararsi ad una spesa maggiore rispetto al vetro che comunque non è economico.

Recarsi in un’auto officina e spiegare l’inconveniente al personale esperto di sicuro chiarirà le idee su come sarà necessario operare per risolverlo. Si tratta di un qualcosa da fare in breve tempo perché un finestrino bloccato può dare svariati problemi durante la marcia.