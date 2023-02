Per il 2023 è in arrivo un Raptor R ancora più selvaggio e potente. Scopriamo le sue caratteristiche.

Il Ford F-150 Raptor è un fuoristrada che indossa parafanghi extra larghi, sospensioni a lunga escursione, pneumatici di grandi dimensioni e il comportamento ad alte prestazioni di un camion da corsa per la Baja. La maggior parte dei Raptor è alimentata da un V-6 biturbo da 450 CV abbinato a un cambio automatico a 10 marce e rimarrà tale anche nel 2023.

Tuttavia, per il 2023 è in arrivo un Raptor R ancora più selvaggio e potente, che utilizza una versione da 700 CV del V-8 5,2 litri sovralimentato della Mustang Shelby GT500, che finalmente darà al Ram TRX da 702 CV qualcosa di intimidatorio da sbuffare. Mentre la R monta di serie pneumatici BFGoodrich K02 da 37 pollici, la gomma standard per i modelli V-6 biturbo misura 35 pollici, ma i 37 sono opzionali.

Ford F-150 Raptor: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità

Per il 2023, Ford ha aggiunto il mega-cavallo F-150 Raptor R. Il Raptor R utilizza un motore 5,2 litri V-8 Predator sovralimentato da 700 CV proveniente dalla Mustang GT500. Al di sotto, l’assale posteriore da 9,75 pollici con differenziale posteriore bloccabile a controllo elettronico con rapporto 4:10:1 sarà di serie.

Mentre i pneumatici da 37 pollici sono di serie, Ford fornisce alla R anche molle anteriori più rigide e ammortizzatori appositamente regolati per gestire il peso extra. I Raptor R sono dotati di serie di accenti in fibra di carbonio in tutto l’abitacolo e di un rivestimento misto di pelle nera e microsuede con sedili anteriori Recaro.

Motore, trasmissione e prestazioni

Sotto il nuovo cofano dell’F-150 Raptor, che ora presenta un evidente estrattore di calore, si trova la nota versione ad alta potenza del V-6 EcoBoost da 3,5 litri da 450 CV di Ford.

Il motore respira attraverso un nuovo sistema di scarico da 3,0 pollici che, secondo quanto riferito, esalta la colonna sonora del V-6 del camion.

Il motore è ancora abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti con comandi al volante che alimenta tutte e quattro le ruote attraverso un sistema di trazione integrale di serie. Se questo non vi basta, aspettate. Il Raptor R è un predatore ancora più grande. Utilizza una versione da 700 CV del V-8 da 5,2 litri sovralimentato della Shelby GT500, ma con 640 libbre di coppia. Ogni Raptor monta sospensioni sofisticate che includono ammortizzatori a bypass interno più grandi e un assetto posteriore a cinque molle elicoidali.

Oltre ad altri miglioramenti del telaio, a una scelta di cerchi da 17 pollici e a un set di pneumatici da 35 pollici di serie, il Raptor è disponibile anche con un set di pneumatici all-terrain BFGoodrich da 37 pollici per migliorare gli angoli di avvicinamento, di partenza e di stacco, oltre a un’altezza da terra che passa da 12,0 a 13,1 pollici. Il Raptor R è dotato di serie di pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A K02 da 37 pollici.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo del Raptor ha lo stesso design e lo stesso spazio per i passeggeri del normale F-150 SuperCrew. La versione ad alte prestazioni è dotata di serie di un quadro strumenti digitale da 12,0 pollici e vanta un maggiore spazio interno per riporre gli oggetti, oltre a materiali più pregiati secondo Ford. Il nuovo volante reca un logo inciso al laser e ora presenta un marchio arancione in stile auto da corsa a ore 12; dietro le razze si nascondono ancora i paddle del cambio in alluminio.

Oltre ai rivestimenti interni in alluminio di serie, il Raptor è disponibile con accenti interni in fibra di carbonio e con i sedili anteriori Recaro più aggressivi. Il pick-up di punta non sarà più offerto nella versione a cabina estesa (alias SuperCab). Almeno la versione SuperCrew crew cab offre più spazio per i sedili posteriori.

LEGGI ANCHE: