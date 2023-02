La fantastica Ford Focus RS è entrata nel suo ultimo anno di produzione, nel 2018, carica di accessori per le prestazioni. L’utilitaria di Ford ha un motore turbo a quattro cilindri da 350 CV, abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sei rapporti.

La sua trazione integrale con torque-vectoring è in grado di conquistare strade innevate o strade secondarie piene di ghiaia. Anche se gli interni economici non possono essere ignorati, la RS è in grado di ospitare quattro adulti e le loro cose. La sua guida senza compromessi e i restrittivi sedili da corsa faranno fuori i più deboli, ma chi rimarrà in piedi si divertirà un mondo.

Ford Focus RS: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le ultime novità del 2018

La Focus RS è stata dismessa dopo il 2018. Gli esterni aggiungono elementi in nero lucido, tra cui il tetto e le calotte degli specchietti. Anche lo spoiler posteriore del tetto è ora verniciato in nero lucido e porta i loghi RS blu sui parafanghi laterali. I cerchi da 19 pollici verniciati sono di serie.

A differenza delle versioni precedenti, questa RS è dotata di un differenziale a slittamento limitato per l’asse anteriore.

Il pacchetto RS2 è ora di serie e comprende sedili da corsa Recaro rivestiti in pelle (entrambi i sedili anteriori sono riscaldati) e navigazione ad attivazione vocale. L’abitacolo è inoltre dotato di fibra di carbonio sulle maniglie delle porte, sulla leva del freno a mano e intorno all’indicatore del turbo.

Motore, trasmissione e prestazioni

Alimentata da un quattro cilindri turbo da 2,3 litri che eroga 350 cavalli, la Focus RS supera tutti gli altri modelli della sua categoria ed è in grado di raggiungere velocità elevate su qualsiasi superficie.

Con un peso di oltre 3.400 chili, la RS non è leggera, ma la sua trazione integrale, combinata con il cambio manuale a sei marce e gli innesti precisi, le consentono di scattare dai semafori con ferocia.

Il pedale della frizione è deciso, ma non brutale, e non ci vuole molto per abituarsi alla sua elasticità iniziale. Il quattro cilindri EcoBoost ha un ringhio potente e industriale e scatta sull’attenti con un ritardo minimo del turbo. È un vespaio arrabbiato di propulsori anche durante la marcia.

I tubi di scarico a forma di bazooka schioccano e sbuffano rumorosamente tra un cambio e l’altro e in fase di decelerazione.

Interni, infotainment e carico

La Focus è una delle compatte più vecchie e più anguste della sua categoria, e la RS ha troppe plastiche da auto economica nell’abitacolo per i nostri gusti. È un ufficio funzionale per le attività di guida sportiva, ma il restyling della RS di Ford non ha stanziato molti soldi per migliorare gli interni.

La RS ha un touchscreen da 8,0 pollici di serie che supporta il software Sync 3, che offre menu luminosi, navigazione logica e ampia connettività. L’unico sistema audio offerto è un impianto Sony a 10 altoparlanti. Sebbene il Sync 3 non disponga di un ingresso ausiliario o di un hotspot Wi-Fi, include ingressi Bluetooth e USB, nonché la connettività Apple CarPlay e Android Auto.

Prezzo della Ford Focus RS

Prezzo a partire da 40.000 euro.

LEGGI ANCHE: