Ford Kuga ibrida: dimensioni, caratteristiche, motori e prezzo

Per la terza generazione del SUV, Ford sta ampliando la gamma di motori per includere non solo ibridi plug-in, ma anche ibridi convenzionali: ecco la Ford Kuga ibrida. La gamma di motori si chiama 2.5 Duratec 200 CV FHEV eCVT.

Contrariamente a quanto si pensava alla presentazione nella primavera del 2019, è doppia, poiché ha 2 e 4 ruote motrici.

Dimensioni e stile di Ford Kuga ibrida

Con una lunghezza di 4,61 metri, la Kuga rientra nella categoria dei SUV familiari. Ha una larghezza di 2 metri con gli specchietti ripiegati e un’altezza di 1,66 metri. Il design è lo stesso dell’ibrido plug-in, ad eccezione del portello di ricarica, che qui manca.

Anche gli interni sono identici. I contatori digitali da 12,3 pollici sono integrati da un head-up display e da un touchscreen da 8 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Con il sistema “CoPilot360”, la Ford Kuga Hybrid offre una guida autonoma di “livello 2”, affidandosi a un sistema di 18 telecamere.

Il gruppo propulsore ibrido di Kuga FHEV

La Kuga Hybrid è alimentata dallo stesso motore dell’ibrido plug-in.

Il SUV Ford adotta il motore a benzina a quattro cilindri da 2,5 litri a ciclo Atkinson, che si combina con un motore elettrico per produrre una potenza combinata di 200 cavalli. La nuova trasmissione è a variazione continua “eCVT”, con le ruote anteriori sulla versione base e tutte e quattro le ruote sull’altra “I-AWD”.

Per quanto riguarda i consumi, il costruttore annuncia una media di 5,5-5,9 litri/100 km a seconda del modello.

Le emissioni di CO2 variano da 125 a 136 g/km, quindi attenzione alla penalizzazione. La velocità massima è di 196 km/h, mentre il peso è compreso tra 1.723 e 1.792 kg.

Prezzo e dotazione della Ford Kuga Hybrid

Assemblata a Valencia, in Spagna, la Ford Kuga Hybrid è disponibile da ottobre 2020. I prezzi partono da 37.000 euro per la versione 2WD e da 39.000 euro per la versione 4WD. Entrambe hanno in catalogo 5 livelli di allestimento, dal Titanium al più esclusivo Vignale.