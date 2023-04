Nel tentativo di avvicinarsi sempre più a un futuro elettrico, Ford ha deciso di dare il nome Mustang al suo primo SUV a emissioni zero. Senza risparmiare i puristi, l’Ovale Blu ha anche deciso di elettrificare per la prima volta la Mustang Cobra Jet, una versione da corsa della famosa coupé.

Se la nuova generazione non è ancora stata oggetto di un trattamento avanzato, Ford lo fa di nuovo e svela la Mustang Super Cobra Jet 1800 che sviluppa, con assordanti rulli di tamburo, oltre 1.800 CV.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800: l’auto verso un nuovo record

In dettaglio, si tratta niente di più e niente di meno che di una Cobra Jet 1400 che ha ricevuto alcuni aggiornamenti. Le macchine elettriche rimangono e conservano i loro inverter specifici. Tuttavia, la batteria è stata ampiamente rielaborata in collaborazione con MLe Racecars, un’entità specializzata in dragster elettrici. Senza fornire ulteriori dettagli, i due specialisti indicano la presenza di una nuova batteria, con una maggiore potenza di uscita, ma anche più leggera. Infine, l’unità è controllata da un nuovo sistema di gestione elettrica che eroga la potenza attraverso una nuova trasmissione.

Un ingresso ufficiale nelle competizioni per questa Ford Mustang?

Qual è lo scopo di tutto questo? Battere se stessa: la Mustang Cobra Jet 1400 detiene ancora il record del quarto di miglio (400 m D.A.) per un’auto da corsa elettrica, con un tempo di 8,128 s e una velocità di passaggio di 276,70 km/h! Questa nuova Ford Mustang Super Cobra Jet dovrebbe quindi abbassare i tempi. Per mettere le cose in prospettiva, una Rimac Nevera non ha ancora fatto meglio di un tempo di 8,585 su questo esercizio e, a nostra conoscenza, solo una Tesla Model S Plaid (svuotata, slickerata e preparata) è stata in grado di raggiungere il record con un tempo di 8,834 s. O rimaniamo impressionati da questa prestazione o ci ricordiamo che il divario è un’eternità in pista…

In ogni caso, se il divario tra le auto di serie e i dragster non è mai stato così stretto, questi missili elettrici dovrebbero continuare a svilupparsi. Ed è senza dubbio ciò che questa Super Cobra Jet intende fare con un nuovo record, ma anche con la NHRA, la federazione che governa le gare di accelerazione: Ford e altri costruttori stanno studiando con l’organizzazione la possibilità di creare una disciplina esclusivamente elettrica, come la Nascar.

