Se avete meno di 30 anni, forse non conoscete la linea Ford Supervan, una serie di furgoni Transit modificati in grandi dimensioni per fungere da strumenti promozionali per la filiale britannica della casa automobilistica americana. Il primo esemplare di questo nome è stato introdotto nel 1971 sul circuito di Brands Hatch.

Si trattava essenzialmente di un telaio GT40 con un V8 da 400 CV al centro e una carrozzeria Transit di prima generazione perfettamente originale. Il tutto era in grado di raggiungere i 240 km/h!

Ford prepara un Supervan elettrico per il Festival di Goodwood

Nel 1978, la carrozzeria fu sostituita da quella del secondo Transit. Nel 1978 arrivò la Supervan 2, ancora più estrema, con un telaio C100 Group C e un motore 3.9 V8 Cosworth DFL da 590 CV! Questa volta è stata utilizzata una replica in vetroresina più bassa del Transit 2, con una lama nella parte anteriore, prese d’aria laterali e un enorme spoiler.

Fu presentato a Donington Park per dare il via al primo Gran Premio britannico di autocarri e fu registrato a 280 km/h durante i test a Silverstone. Un anno dopo, tuttavia, è stato ritirato quando è stato rilasciato il Transit 3.

Nel 1994, per promuovere il restyling del Transit 3, il Supervan 2 fu ricostruito come Supervan 3. Era una replica per 7/8 della carrozzeria del nuovo furgone e un nuovo motore 3.5 Cosworth HB V8 da 730 CV.

E sembra che Ford stia apportando gli ultimi ritocchi alla Supervan 4 che presenterà tra pochi giorni al Festival of Speed di Goodwood, e che sarà elettrica, se il tweet e il misterioso video postato dal marchio sono da credere.

La risposta definitiva arriverà il 23 giugno, quando potrebbe essere visto gareggiare nella famosa cronoscalata. I pochi indizi supportano questa teoria: il veicolo sullo sfondo del video sembra alto, con le fiancate piatte e il muso corto. Insomma, la tipica silhouette di un furgone.

Sappiamo anche che Ford ha un’attitudine alla spettacolarizzazione quando si tratta di promuovere i suoi veicoli elettrici, come ha già fatto con l’incredibile Mustang Mach E 1400 RTR, e si dà il caso che l’ultimo Transit sia stato appena lanciato in versione elettrica.

Leggi anche: