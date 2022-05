Formula 1, Gp di Catalogna 2022: orari e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Europa, in Spagna. Il Gp di Catalogna 2022 è il sesto appuntamento del mondiale di F1 e potrebbe segnare il primo sorpasso di scuderie dell’anno.

La Ferrari deve resistere lì, in prima posizione, anche se la Red Bull è a pochi punti di distanza. Comunque vada ci sarà da divertirsi e non mancherà lo spettacolo che contraddistingue questo sport.

Gp di Catalogna 2022: la Red Bull torna forte ma la Ferrari non molla

Max Verstappen con la sua Red Bull vola e, dopo un pessimo inizio di stagione, ha ritrovato il suo passo gara. Un primo posto a Miami mai messo in discussione da un aggressivo Leclerc ma una timida Ferrari che si piazza comunque sul podio in posizione 2 e posizione 3.

Non è stato aggressivo invece il compagno di squadra di Verstappen, ossia Sergio Perez, che ha perso il podio ai danni del ferrarista spagnolo Carlos Sainz che ha combattutto in maniera tutt’altro che timida. Il Gp di Catalogna potrebbe regalare emozioni alla scuderia di Maranello, soprattutto perchè Carlos Sainz correrà di fronte al suo pubblico e sembra aver ritrovato la retta via dopo che ad Imola ed in Australia non aveva praticamente corso.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Tv8

Sabato 21 maggio

Ore 16.00: Qualifiche F1

Domenica 22 maggio

Ore 15.00: Gara F1

Orari e programma su Sky e NOW Tv

Il Gp di Catalogna si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Giovedì 19 maggio

Ore 17.45: Paddock Pass

Venerdì 20 maggio

Ore 9.25: prove libere 1 F3

Ore 11.30: prove libere 1 F2

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: prove libere 1 F1

Ore 15.00: Paddock Live

Ore 15.25: qualifiche F3

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.00: prove libere 2 F1

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.25: qualifiche F2

Ore 20.00: Paddock Live Show

Sabato 21 maggio

Ore 10.55: Sprint Race F3

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13.00: prove libere 3 F1

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 15.25: Paddock Live

Ore 16.00: qualifiche F1

Ore 17.35: Sprint Race F2

Ore 18.35: Paddock Live Show

Domenica 22 maggio

Ore 10.00: Formula Race F3

Ore 11.30: Formula Race F2

Ore 13.30: Drivers Parade

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 15.00: Gara F1

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.00: Race Anatomy