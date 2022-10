Formula 1, Gp di Giappone: orari, quando e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Asia, in Giappone. Il Gp di Giappone 2022 è il diciottesimo appuntamento del mondiale di F1.

Formula 1, Gp di Giappone: dove eravamo rimasti

Dopo il Gran Premio di Singapore, quest’anno torna uno dei circuti più importanti della Formula 1: quello del Giappone. Il prossimo weekend Max Verstappen potrebbe confermarsi per la seconda volta di fila campione del mondo. All’olandese della Red Bull, che ha corso una brutta gara a Singapore fallendo l’occasione di raggiungere il titolo, basta un primo posto e il punto addizionale del giro veloce. A Singapore ha brillato il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, che è salito sul primo gradino del podio.

Buon bottino anche per la Ferrari che guadagna il secondo posto grazie a Charles Leclerc e il terzo posto grazie a Carlos Sainz. Purtroppo però per la scuderia di Maranello ci saranno solo tanti rimpianti a fine stagione in quanto sono state sprecate tante opportunità. L’unica consapevolezza della “rossa” è quella di essere tornata molto competitiva.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky, NOW Tv e TV8

Il Gp di Giappone si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 7 ottobre 2022

Ore 5.00: Prove Libere 1

Ore 8.00: Prove Libere 2

Sabato 8 ottobre 2022

Ore 5.00: Prove Libere 3

Ore 8.00: Qualifiche

Domenica 9 ottobre 2022

Ore 7.00: Gara F1

Orari e programma su Tv8

Sabato 8 ottobre 2022

Ore 16.30: Qualifiche (in differita)

Domenica 9 ottobre 2022