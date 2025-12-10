Formula 1: Ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi per la Corsa al Titolo 2023

La Formula 1 torna in pista per l’ultimo atto di una stagione ricca di emozioni. Oggi, il circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi ospiterà le prove libere e le qualifiche del Gran Premio che determinerà il campione del mondo. Questo evento rappresenta un momento cruciale, poiché si riparte dal trionfo di Max Verstappen a Dubai, dove ha superato Oscar Piastri della McLaren e Carlos Sainz della Williams.

Il leader della classifica generale, Lando Norris, si trova in una posizione privilegiata, con 408 punti, seguito da Verstappen a 396 e Piastri a 392. Con solo 12 punti di distacco da Norris, Verstappen ha ancora la possibilità di conquistare il titolo, ma dovrà affrontare una competizione agguerrita.

Prove libere e qualifiche: orari e modalità di visione

Le prove libere si svolgeranno oggi alle 11:30, mentre le qualifiche inizieranno alle 15:00. Gli appassionati possono seguire questi eventi in diretta sui canali SkySport, mentre le qualifiche saranno trasmesse in chiaro su TV8 alle 17:30, in differita. Per chi preferisce lo streaming, è possibile accedere alle gare tramite l’app SkyGo e NOW.

Le aspettative di Oscar Piastri

Intervenuto in conferenza stampa, Oscar Piastri ha espresso il suo approccio al fine settimana: “Non ho fatto nulla di particolare, ho cercato di rilassarmi e godermi il momento, dato che non ci sono stati molti giorni tra la gara a Lusail e questa”. Il pilota australiano è consapevole delle sue limitate possibilità di vincere il titolo, ma spera che i suoi diretti avversari possano offrirgli qualche opportunità.

La lotta per il titolo: chi avrà la meglio?

Il weekend ad Abu Dhabi si preannuncia emozionante, poiché i tre piloti in corsa per il titolo hanno ciascuno le proprie strategie e aspettative. Piastri ha dichiarato: “Spero in un regalo dai miei avversari per avere una chance, altrimenti sarà difficile”. La tensione è palpabile, e ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo.

Ordini di scuderia e dinamiche di squadra

Una questione cruciale riguarda gli ordini di scuderia: ci saranno a Abu Dhabi? Piastri ha preferito non sbilanciarsi, affermando che non si è discusso dell’argomento e che non sa cosa aspettarsi. “Non siamo entrati nel merito di questa situazione”, ha aggiunto, lasciando intendere che ogni decisione verrà presa in base all’andamento della gara.

Infine, Piastri ha parlato del suo rapporto con Lando Norris, sottolineando come entrambi riescano a mantenere la loro amicizia al di fuori della pista. “Siamo in grado di separare ciò che accade in gara dalla nostra relazione personale, il che non è scontato”, ha dichiarato. Con la stagione che volge al termine, i riflettori sono puntati sul Gran Premio di Abu Dhabi, dove tutto può succedere e il sogno di un pilota potrebbe diventare realtà.