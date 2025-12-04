Formula E 2025: Scopri tutte le novità dall’E-Prix di San Paolo!

L'E-Prix di San Paolo dà il via alla stagione 2025 della Formula E, presentando sfide emozionanti e nuovi protagonisti nel mondo delle corse elettriche.

La Formula E è pronta a dare il via a una nuova entusiasmante stagione, nuovamente da San Paolo del Brasile, un palcoscenico che ha già ospitato numerose competizioni automobilistiche di alto livello. Il circuito, che si snoda attorno al famoso Sambodromo, è noto per la sua vivacità e per la sua storia legata al Carnevale, rendendo ogni gara un evento unico e coinvolgente.

Nel 2025, la dodicesima edizione del campionato elettrico promette scintille, con Oliver Rowland, campione in carica, al volante della Nissan, pronto a difendere il suo titolo. I team di Gen3 Evo sono in pista per l’ultimo anno prima dell’arrivo delle monoposto di quarta generazione, attese nel 2027. Sarà interessante osservare se Rowland riuscirà a mantenere il suo dominio o se altre squadre come Porsche, Jaguar e Mahindra si faranno avanti per contendere il titolo.

Il circuito di San Paolo

Il tracciato di San Paolo è lungo 2.933 km e presenta undici curve, di cui sette a destra e quattro a sinistra. La configurazione è caratterizzata da lunghi rettilinei, curve a 90 gradi e chicane strategiche che favoriscono i sorpassi. Questo rende la pista non solo veloce, ma anche molto spettacolare per gli spettatori, sia in loco che davanti ai teleschermi.

Storia dell’E-Prix di San Paolo

L’E-Prix di quest’anno sarà il quarto della sua storia. Nelle edizioni precedenti, la Jaguar ha dimostrato di essere particolarmente competitiva, con Mitch Evans che ha già conquistato due vittorie in questo tracciato. La scorsa edizione ha visto ancora una volta Evans salire sul gradino più alto del podio, seguito da Antonio Felix Da Costa e Taylor Barnard.

Inoltre, la competizione è sempre aperta e imprevedibile, come dimostrato dall’edizione 2025, dove Sam Bird ha sorpreso tutti vincendo in extremis. Le emozioni non mancheranno, soprattutto considerando che nessun pilota brasiliano è mai riuscito a piazzarsi sul podio in tutte le edizioni precedenti, nonostante la presenza di nomi illustri come Lucas di Grassi e, quest’anno, Felipe Drugovich.

Novità e orari del weekend

Per quanto riguarda gli orari, il weekend dell’E-Prix di San Paolo è ricco di eventi. Le prove libere e le qualifiche si svolgeranno il 5 e il 6 dicembre, con la gara che prenderà il via il 6 dicembre alle 18:00. Sarà possibile seguire le prove libere tramite il sito ufficiale della Formula E e sui canali social, mentre le qualifiche e la gara saranno trasmesse in chiaro su SportMediaset e Eurosport.

Meteo e condizioni della pista

Le previsioni meteo per il weekend promettono condizioni ottimali per la corsa, ma è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti. Le temperature tipiche di San Paolo in questo periodo dell’anno, insieme a una leggera umidità, potrebbero influenzare le prestazioni delle monoposto. Ogni squadra dovrà essere pronta a adattarsi rapidamente alle condizioni della pista.

L’E-Prix di San Paolo rappresenta non solo un’inaugurazione per la stagione 2025 della Formula E, ma anche un’opportunità per i piloti e i team di mettere in mostra il loro talento. Con una varietà di rivali agguerriti, la lotta per il titolo è più aperta che mai, e gli appassionati di motori possono aspettarsi uno spettacolo indimenticabile.