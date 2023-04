Recentemente, il CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann ha fornito i primi dettagli sulla futura Lamborghini elettrica. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Futura Lamborghini elettrica: ecco come sarà

Il CEO ha rivelato che si tratterà di una berlina, in particolare di una GT 2+2, e non di un SUV come si pensava in precedenza.

In occasione della presentazione della nuovissima Revuelto ibrida, Lamborghini ha fornito anche dettagli sulle date. Il suo primo modello a emissioni zero arriverà nel 2028, mentre la Urus elettrica arriverà nel 2029.

Ora apprendiamo anche quali sono le ambizioni del marchio per questo futuro modello. Il direttore marketing e vendite Federico Foschini ha dichiarato che l’azienda vuole offrire 480 km di autonomia.

“È quello che serve, perché è un veicolo completamente elettrico”, ha detto Foschini. “Non c’è un’autonomia alternativa”, ha ribadito, prima di aggiungere che vuole offrire “tranquillità” ai suoi clienti. Naturalmente, questo numero dipenderà dalle modalità di guida utilizzate dai proprietari.

Infine, Fraschini ha anche rivelato che l’aspetto 2+2 non sarà trascurato dal marchio, al fine di offrire una seduta “confortevole”. I quattro posti dovrebbero quindi essere utilizzabili in modo simile su questo futuro modello.

