La terza generazione della 3008 sarà disponibile in una versione 100% elettrica. Il modello sarà presentato tra qualche mese, ma ecco un'anticipazione del bozzetto.

Un lancio ad alto rischio per Peugeot! Il marchio del Leone si prepara a rinnovare la sua stella, la 3008, la cui seconda generazione, lanciata nel 2016, è stata un grande successo commerciale. Soprattutto, essendo passata con successo all’alto di gamma, l’auto è stata una macchina da soldi grazie all’aumento dei prezzi di vendita.

Per il futuro, il Leone intende capitalizzare questo successo. Ciò non impedirà al marchio di sviluppare a fondo la 3008 sia dal punto di vista estetico che tecnico. La grande novità sarà la comparsa di una versione elettrica della 3008.

Futura Peugeot e-3008: caratteristiche, design, motori, autonomia

Quale posizionamento?

La 3008 e la 5008 formeranno ancora un duo, ma il loro posizionamento sarà ancora più distinto. La 3008 avrà una silhouette più dinamica, più vicina a quella di un SUV coupé. La sua priorità sarà quindi l’aspetto, anche se ciò significa sacrificare un po’ di spazio e di bagagliaio.

Per questi aspetti, ci sarà la 5008! Tendendo al coupé, la 3008 si contrapporrà direttamente all’Arkana, un grande successo per Renault. Ma il Leone punta anche ai clienti dei marchi premium, quelli tentati da un’Audi Q3 Sportback o dalla futura BMW X2.

Design

Come già detto, la prossima 3008 avrà un aspetto da SUV coupé, con un lunotto molto inclinato. In termini di look, sarà un veicolo di transizione. Infatti, il modello era stato inizialmente progettato sotto la guida di Gilles Vidal, che aveva lavorato al modello precedente. Ma Gilles Vidal ha lasciato Renault nel 2020.

Il suo successore Matthias Hossann ha quindi rivisto ciò che poteva essere fatto. Ci sarà quindi un mix di due influenze, lo stile Vidal e lo stile Hossann! Quest’ultimo ha in particolare rielaborato la firma luminosa anteriore, che avrà la forma di tre grandi artigli, come sulla 508 restyling. Per il resto, ritroveremo l’aspetto molto spigoloso e nervato dell’era Peugeot Vidal, nella continuità della 408.

Per quanto riguarda gli interni, la storia sarà simile. L’i-Cockpit si evolverà, ma la rivoluzione annunciata dalla concept Inception, con un volante rettangolare che incorpora uno schermo, attenderà fino al 2026 prima di entrare in produzione. Nella prossima 3008, il cambiamento dovrebbe essere uno schermo per l’infotainment più vicino al quadro strumenti, e quindi più alto.

Quali motori e quale gamma?

La nuova 3008 avrà il privilegio di inaugurare la prima base STLA, la Medium. Tuttavia, questa non è completamente nuova, ma deriva dall’attuale EMP2, rivista per essere adattata al motore elettrico. Il marchio ha già confermato che saranno disponibili tre motorizzazioni, compresa una configurazione a trazione integrale.

Per quanto riguarda l’autonomia, l’azienda ha promesso fino a 700 km! È una cifra notevole, ma è intrigante perché è così alta per un SUV elettrico compatto. Ma Stellantis aveva annunciato che la STLA Medium base avrebbe potuto avere batterie da 87 a 104 kWh.

