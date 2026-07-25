Gaffe televisiva: l’inviata Rai confonde nozze e funerali di Donnarumma

Il matrimonio tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante a Locorotondo, in Puglia, è stato l’evento mondano più atteso dell’estate. Tuttavia, la cerimonia è stata oscurata da un clamoroso lapsus dell’inviata del Tg Rai Sport Donatella Cupertino, che ha scatenato il web con una frase inaspettata.

Durante il collegamento in diretta, la giornalista ha involontariamente sostituito la parola nozze con funerali creando un momento di imbarazzo e divertimento per i telespettatori. La frase incriminata, Tra poco più di cinque ore si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale Donnarumma e della sua compagna Alessia ha rapidamente fatto il giro dei social network, diventando virale.

Il lapsus che ha scatenato il web

La gaffe è avvenuta durante la presentazione degli ultimi preparativi per il matrimonio, previsto nella chiesa di San Giorgio Martire. La Cupertino, probabilmente a causa della tensione della diretta o dell’emozione del momento, ha commesso l’errore senza accorgersene, continuando il collegamento come se nulla fosse.

La frase, pronunciata in modo naturale, ha lasciato sorpresi sia i telespettatori che i conduttori del Tg Rai Sport. In pochi minuti, il video del collegamento è diventato virale sui social, con numerosi utenti che hanno condiviso il momento, commentandolo con ironia e divertimento.

Locorotondo al centro dell’attenzione mediatica

Locorotondo, la pittoresca cittadina della Valle d’Itria, è stata al centro dell’attenzione mediatica per il grande giorno della coppia. La cerimonia, prevista nella chiesa di San Giorgio Martire, ha visto la partecipazione di circa 250 invitati, tra cui numerosi personaggi del mondo dello sport e non solo.

Tra gli ospiti illustri, si segnalano la presenza di Erling HaalandPep GuardiolaGiovanni MalagòPaolo MaldiniSandro Tonali e Nicolò Barella. Il ricevimento, curato dallo chef tre stelle Michelin Da Vittorio ha aggiunto un tocco di eleganza all’evento.

Le reazioni del web

Il lapsus della Cupertino ha scatenato una serie di reazioni sul web, con utenti che hanno condiviso il video e commentato l’accaduto con battute e meme. Alcuni hanno ipotizzato che l’errore sia stato causato dalla stanchezza o dalla tensione del momento, mentre altri hanno semplicemente apprezzato l’ironia della situazione.

In ogni caso, la gaffe ha contribuito a rendere il matrimonio di Donnarumma e Elefante ancora più memorabile, trasformandolo in un evento mediatico di portata nazionale. La coppia, tuttavia, ha preferito mantenere un profilo basso, concentrandosi sulla celebrazione del loro amore.

L’episodio, seppur imbarazzante, ha dimostrato come anche i momenti più importanti possano essere soggetti a imprevisti. La professionalità della Cupertino, che ha continuato il collegamento senza scomporsi, è stata apprezzata da molti, che hanno visto nell’errore un momento di umanità in un contesto altrimenti perfetto.