Joint venture Ford-Geely: la svolta per lo stabilimento di Valencia

Ford e Geely uniscono le forze per trasformare lo stabilimento di Valencia in un polo produttivo di veicoli sostenibili. Scopri i nuovi modelli in arrivo e le strategie delle due aziende.

Nel panorama automobilistico europeo in continua evoluzione, un nuovo accordo sta per cambiare le carte in tavola. Ford Motor Company e Geely Automobile Holdings hanno annunciato una joint venture che trasformerà lo stabilimento Ford di Valencia, in Spagna, in un centro di produzione avanzato per veicoli di nuova generazione.

L’accordo, siglato il 23 luglio 2026, mira a rispondere alle sfide di un mercato sempre più competitivo, caratterizzato da normative stringenti sulle emissioni e dalla crescente pressione dei costruttori globali. La collaborazione tra i due giganti dell’auto punta a ottimizzare le risorse e a promuovere la sostenibilità nel lungo periodo.

La nascita di una nuova alleanza strategica

La nuova società, che entrerà in funzione nella prima metà del 2027, vedrà Ford detenere il 66% delle quote e Geely il restante 34%. Lo stabilimento di Valencia, storico sito produttivo del marchio americano, continuerà a produrre la Ford Kuga senza interruzioni, mantenendo la sua capacità produttiva di circa 500.000 veicoli all’anno.

Questa collaborazione non è nuova per le due aziende. In passato, Ford ha ceduto Volvo Cars al gruppo cinese, un’operazione che ha consolidato un rapporto di fiducia e collaborazione. Oggi, l’obiettivo è aumentare i volumi produttivi, ridurre i costi e accelerare lo sviluppo di nuovi veicoli in un mercato europeo sempre più globale.

I nuovi modelli in arrivo a Valencia

A partire dal 2028, lo stabilimento spagnolo inizierà a produrre una serie di nuovi modelli. Per Ford, la Kuga continuerà a essere un pilastro della produzione, affiancata da un nuovo SUV della famiglia Bronco pensato per il mercato europeo con caratteristiche adatte all’uso off-road. Inoltre, sarà introdotto un nuovo crossover familiare multi-energy, sviluppato con il contributo tecnico di Geely.

Geely, dal canto suo, produrrà due SUV completamente elettrici, i primi modelli con marchio Geely realizzati nello stabilimento spagnolo. Questi veicoli elettrici rappresentano un passo fondamentale per l’espansione europea del costruttore cinese.

La strategia industriale dietro la joint venture

La partnership tra Ford e Geely risponde a una necessità industriale urgente: aumentare l’efficienza produttiva e accelerare lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni. Per Ford, questa alleanza rientra nella strategia di utilizzare partnership mirate per aumentare velocità ed efficienza nello sviluppo dei prodotti. Per Geely, rappresenta un ulteriore passo nell’espansione europea, dopo una crescita internazionale che il gruppo sta portando avanti attraverso diversi marchi e piattaforme tecnologiche.

La produzione di Valencia sarà concentrata su modelli pensati per le esigenze dei clienti europei, con una gamma di motorizzazioni che includerà soluzioni elettriche e altre tecnologie a basse emissioni. La sfida sarà trasformare uno storico impianto europeo in una fabbrica capace di competere con i nuovi standard industriali globali, mantenendo al tempo stesso occupazione e capacità produttiva sul territorio spagnolo.

L’impatto della joint venture sul mercato europeo

L’accordo tra Ford e Geely non solo garantisce il futuro dello stabilimento di Valencia, ma rappresenta anche un segnale forte per il mercato europeo. La collaborazione tra un colosso americano e un produttore cinese in ascesa dimostra come le alleanze strategiche possano essere la chiave per affrontare le sfide del futuro.

Con l’avvio della produzione dei nuovi modelli nel 2028, Ford e Geely puntano a rafforzare la loro presenza in Europa, offrendo ai consumatori una gamma di veicoli innovativi e sostenibili. Questa alleanza potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni tra produttori internazionali, contribuendo a ridisegnare il panorama automobilistico europeo.