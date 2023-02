La casa automobilistica di lusso Genesis sta compiendo un altro passo verso l’elettrificazione con un terzo modello EV, la GV70 elettrificata del 2023, che si aggiunge al SUV GV60 e alla berlina G80 elettrificata. Basata sul SUV GV70 a benzina, la GV70 elettrificata ha un aspetto altrettanto favoloso, ma sostituisce i due motori elettrici con una potenza complessiva di 483 cavalli.

La trazione integrale è di serie e Genesis afferma che la GV70 elettrificata sarà dotata di un sistema di ricarica rapida che consentirà di portare la batteria dal 10% all’80% in meno di 20 minuti.

Genesis GV70 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, potenza e prestazioni EV

La trazione integrale sarà di serie sulla GV70 elettrificata e utilizzerà due motori, uno su ciascun asse, per ottenere questo risultato. La potenza massima dichiarata è di 483 cavalli.

Genesis afferma che la GV70 elettrificata sarà in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 4,5 secondi, il che la renderebbe la versione più veloce del SUV compatto.

Autonomia, ricarica e durata della batteria

Genesis non ha ancora rilasciato informazioni sul pacco batterie o sull’autonomia della GV70 elettrificata – anche se ci aspettiamo circa 482 km per carica – ma ha annunciato che il SUV sarà dotato di un caricabatterie di bordo molto veloce.

Il sistema è in grado di caricare a 350 kW, una velocità sufficiente per portare la batteria dal 10 all’80% di carica in meno di 20 minuti presso una stazione di ricarica pubblica.

Interni, comfort e carico

La GV70 elettrificata condivide gli interni con la sua controparte a benzina, il che significa che avrà un design altrettanto imponente e un ambiente di alto livello. Lo spazio interno è adeguato alla classe dei SUV compatti e ci aspettiamo che lo spazio di carico sia invariato rispetto al modello a benzina, anche se Genesis non ha rilasciato specifiche o foto del bagagliaio della GV70 elettrificata.

Infotainment e connettività

Un grande display widescreen per l’infotainment si staglia orgoglioso sul cruscotto e gestirà l’ultima versione dell’interfaccia software di Genesis. Apple CarPlay, Android Auto e un hotspot Wi-Fi saranno probabilmente offerti di serie; ci aspettiamo anche di vedere un impianto stereo Lexicon tra gli optional.

