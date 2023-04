Giannini cambia rotta per il suo ritorno sul mercato e lo fa con l’USO. Nata negli anni ’20, Giannini Automobili è diventata negli anni ’60 uno dei grandi nomi della preparazione (tuning…) basata sulla Fiat 500, anche se il marchio è rimasto meno famoso di quello fondato da Carlo Abarth…

L’attività si concentrava allora sugli aspetti stilistici o sulla trasformazione di veicoli per professionisti. Ora il marchio torna sotto i riflettori del grande pubblico con un veicolo radicalmente diverso dalle sue origini nel mondo dei motori e delle corse.

Giannini USO: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Giannini ha scelto di entrare nel mercato dei quadricicli elettrici. Il suo veicolo è omologato nella categoria L7e-CU e può essere guidato con una semplice patente B1. Tuttavia, non rientra in un formato adatto ai centri urbani come Citroën Ami, Mobilize Duo, Estrima Biro, XEV Yoyo o Microlino. Con il suo formato di pick-up e il suo aspetto da fuoristrada, l’Uso è destinato soprattutto alla campagna e alla montagna.

Giannini non è partita da zero con il suo primo nuovo veicolo, poiché l’Uso si basa sul veicolo utilitario elettrico Regis Motors. Questo veicolo esiste già in formato pick-up, e il contributo di Giannini è quindi più che altro quello di trasformarlo in una sorta di micro-Raptor… Da notare, tuttavia, l’ampio cassetto posteriore, inedito nel mondo dei pick-up.

L’Uso è lungo 3170 mm (senza la ruota di scorta posteriore), largo 1615 mm e alto 1610 mm. È conforme alla normativa sui quadricicli pesanti L7e-CU ed è alimentato da un motore elettrico da 15 kW (30 kW di picco) e 120 Nm. Il limite di velocità è di 90 km/h. La batteria da 21 kWh garantisce un’autonomia di 235 km. Con pneumatici convenzionali, poiché l’autonomia scende a 140 km con i pneumatici offroad mostrati nelle illustrazioni ufficiali…

L’Uso non dovrebbe rimanere l’unico modello Giannini nel settore dei quadricicli. Il piccolo costruttore italiano intende offrire un modello omologato come L7e (e non L7e-CU). Poi, è previsto anche un “veicolo da spiaggia” per competere con il Microlino Spiaggina presentato all’ultimo Salone di Parigi…

LEGGI ANCHE: