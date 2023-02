Dopo quasi un decennio, la GMC Canyon e la sua gemella, la Chevrolet Colorado, si rifanno il look per il 2023. Il Canyon è sempre stato quasi identico al suo fratello con il papillon, ma solo fino a un certo punto.

Storicamente, entrambi hanno condiviso motori, una guida fluida e interni poco convincenti.

Oltre a essere completamente nuovi all’interno e all’esterno per il 2023, quest’anno avranno ciascuno un equivalente fuoristrada dedicato. La GMC Canyon del 2023 riceverà un nuovo allestimento AT4X, simile alla Chevy ZR2, che aumenterà le capacità off-road del Jimmy. L’AT4X dovrebbe ora sfidare seriamente le versioni più orientate al fuoristrada di rivali come la Toyota Tacoma, la Jeep Gladiator e la Ford Ranger.

GMC Canyon: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità per il 2023

La nuova GMC Canyon è completamente nuova per il 2023 e il suo assetto fuoristrada AT4X, una nuova aggiunta alla gamma, conferisce alla Canyon capacità fuoristradistiche precedentemente riservate alla Chevy Colorado ZR2. L’AT4X consente di ottenere un’altezza da terra di 10,7 pollici grazie a un rialzo di 3,0 pollici e a pneumatici da fango da 33 pollici.

Tutti i Colorado ricevono una qualche forma di altezza aggiuntiva, compreso un rialzo di 2,0 pollici per i modelli Elevation. GMC offre il pacchetto Edition 1, che aggiunge telecamere supplementari, paraurti, barre luminose, un verricello e ruote da 17 pollici con sistema beadlock. Se tutto ciò vi suona familiare, è perché è molto simile all’elenco delle dotazioni del Colorado ZR2 con il pacchetto di equipaggiamento off-road Desert Boss.

Motore, trasmissione e prestazioni

Siamo ancora in attesa di informazioni ufficiali da parte di GMC sull’offerta completa di propulsori della Canyon 2023, ma come gemella della Colorado, ci aspettiamo che la Canyon utilizzi i motori in linea turbo da 2,7 litri di Chevy con diverse potenze a seconda del livello di allestimento, tutti abbinati a un cambio automatico a otto rapporti. GMC ha confermato il motore turbo 2,7 litri in linea da 310 CV come equipaggiamento standard per i modelli AT4X.

Si tratta di una dotazione pari a quella del Colorado ZR2. Altre offerte Colorado che ci aspettiamo di vedere sulla Canyon includono la versione entry-level del motore che eroga 237 cavalli e una versione da 301 cavalli.

Interni, comfort e carico

GMC ha portato all’interno del Canyon un po’ di tecnologia di cui c’era bisogno. L’equipaggiamento disponibile comprende telecamere sottoscocca, un head-up display e una riprogettazione completa dell’abitacolo del Canyon, simile a quella che Chevy ha apportato agli interni del nuovo Colorado.

Un nuovo quadro strumenti digitale si trova dietro un nuovo volante, mentre il cambio è ora più vicino al lato passeggero della cabina, per lasciare spazio alla manopola di selezione della modalità di guida. GMC ha anche spostato i preziosi portabicchieri in un vano più profondo, più vicino al conducente e al passeggero.

