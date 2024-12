Gresini Racing: presentazione della stagione 2025 a Imola

Il team Gresini Racing si prepara per il 2025

Il team Gresini Racing, noto per la sua passione e dedizione nel mondo delle moto, si appresta a presentare la sua formazione per la stagione 2025. L’evento si svolgerà il 18 gennaio presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, un luogo simbolico che celebra la memoria di Fausto Gresini, fondatore del team. La scelta di questo circuito non è casuale, poiché la storica curva è stata intitolata in onore del pilota italiano, mantenendo vivo il suo ricordo nel cuore degli appassionati.

Novità in pista: Alex Marquez e Fermin Aldeguer

Tra le novità più attese, il confermatissimo Alex Marquez, che continuerà a correre con i colori del team Gresini. Dopo un 2024 ricco di successi, Marquez è pronto a debuttare con la sua Desmosedici GP24, affiancato dal giovane talento Fermin Aldeguer. Questa nuova coppia rappresenta un cambio di rotta per il team, che ha deciso di puntare su un giovane pilota da crescere, dopo aver avuto un pilota di grande esperienza come Marc Marquez. La strategia di Nadia Padovani, team manager, si concentra sulla costruzione di un progetto stimolante e innovativo.

Oltre alla MotoGP, il team Gresini presenterà anche il suo progetto per la Moto2, dove si attende l’arrivo di un nuovo main sponsor dopo la controversa situazione con QJ Motor. I piloti Albert Arenas e Darryn Binder saranno protagonisti della presentazione delle loro moto, promettendo di portare entusiasmo e competitività nella prossima stagione. Non dimentichiamo il progetto MotoE, che vedrà la consolidata coppia Matteo Ferrari e Alessio Finello continuare a rappresentare il team nella categoria elettrica, contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile nel motorsport.